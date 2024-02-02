В Германии "ищут данные" о мужчинах для передачи их в ТЦК. Посол раскрыл фейк россиян

Россияне запустили фейк о том, что украинские дипломаты якобы попросили официальные органы власти Германии передавать данные о мужчинах, которые ходят на митинги в поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Германии Алексея Мельника .

В чем состоит фейк

По словам посла, россияне распространили дезинформацию, что якобы Украина просит Германию предоставить сведения даже не об украинцах, а вообще обо всех совершеннолетних мужчинах, которые участвуют в каких-то там митингах.

Фото: Фейковое письмо (facebook.com)

"Дальше могла бы стоять фраза "Киевский режим отправит в неправедный бой всех", но в последний момент товарищ майор все же дал слабину", - написал он.

Россияне истерят из-за увеличения помощи Украине со стороны Германии

Он уточнил, что Украина никаких подобных сведений не собирает и собирать не планирует ибо есть более важные задачи.

Макеев подчеркнул, что россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и испуганно и неуклюже называют его "учащением акций в поддержку армии Украины".

Что предшествовало

Напомним, еще в середине декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал о том, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных мужчин.

Позже чиновник уточнил, что такой возможности у Эстонии пока нет, поскольку для этого нужно отдельное соглашение между странами и как минимум решение на уровне правительства.

Такие высказывания прозвучали на фоне заявлений министра обороны Украины Рустема Умерова о намерении призывать находящихся за рубежом украинских мужчин.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что у Украины нет возможности принудительно вернуть военнообязанных, которые сейчас находятся за границей.