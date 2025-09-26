ua en ru
СНБО анонсировал "ставку" с Зеленским, на которой определят план обороны

Украина, Пятница 26 сентября 2025 14:56
Фото: на заседании также обсудят контрактную службу и мобилизацию в Украине (t me V_Zelenskiy_official)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Владимир Зеленский сегодня на еженедельной ставке с членами Совета нацбезопасности обсудит оборону Украины и устойчивость перед врагом этой осенью и зимой.

Как сообщает РБК-Украина, об этом секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook.

Предполагается, что Зеленский сегодня заслушает доклад об оперативной обстановке на фронте - Силы обороны продолжают удерживать позиции, сдерживая врага несмотря на постоянное давление.

"Отдельный блок - мобилизация и новые условия контрактной службы (18-24). Будут представлены механизмы, которые обеспечат эффективное привлечение и содержание подготовленного личного состава", - написал Умеров.

Также на заседании рассмотрят комплекс мер противодействия ракетно-дроновым ударам РФ по объектам критической инфраструктуры, направленных на уменьшение потенциала противника и усиление защищенности энергетики и транспорта.

"Отдельно ожидаем поручений президента руководителям сектора безопасности и обороны и чиновникам по итогам его встреч и договоренностей на этой неделе в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН", - добавил секретарь СНБО.

Служба в ВСУ

Напомним, в Украине планируют расширить формат контракта для военнообязанных, который сейчас доступен для людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Этот новый подход будет применен к другим возрастным группам, а также, возможно, к тем, кто уже служит в Вооруженных силах Украины по мобилизации.

Как известно, в июле этого года был принят закон, который позволил украинцам старше 60 лет поступать на службу в ВСУ добровольно.

РБК-Украина писало, как оформиться и попасть на службу в Вооруженные Силы тем, кому уже 60+.

Отметим, что Зеленский недавно вернулся из Нью-Йорка, где провел ряд важных для Украины встреч в рамках 80-й Генассамблеи ООН.

В частности, состоялась встреча президента с главой Белого дома Дональдом Трампом, на которой основной темой был вопрос установления мира в Украине.

