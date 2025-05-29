Трубин хочет в АПЛ - "Бенфика" не против. Британские СМИ о деталях будущего трансфера

Два гранда английской Премьер-лиги ведут переговоры с лиссабонской "Бенфикой" по трансферу украинского вратаря Анатолия Трубина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Mirror .

На какую сумму согласится "Бенфика"

По информации издания, серьезную заинтересованность в Трубине, который провел сильный сезон в составе "Бенфики", проявляют оба манчестерских гранда - "Юнайтед" и "Сити".

"Бенфика" не против продать украинца. И хотя в его контракте прописана клаусула в размере 100 миллионов долларов, лиссабонский клуб готов отпустить вратаря примерно за 40 миллионов.

"Казалось, что именно "Манчестер Юнайтед" подпишет Трубина, однако невыход в Лигу чемпионов осложнил их финансовую ситуацию. Между тем "Манчестер Сити" уже давно следит за вратарем и контактировал с "Бенфикой". Сам Трубин очень заинтересован в переезде в Англию", - цитирует Mirror собственный источник.

Отсутствие в финале Кубка - это знак

Трубин неожиданно остался вне заявки "Бенфики" на финальный матч Кубка Португалии против "Спортинга" (1:3). Это может свидетельствовать о подготовке к его трансферу. Как утверждают источники, переход может состояться уже в ближайшее время.

Замена для Эдерсона или Онаны?

Интерес английских клубов к украинцу обусловлен возможной сменой голкиперов в обеих командах.

В "Манчестер Сити" Эдерсон в последнее время демонстрирует нестабильную форму, к тому же может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

В то же время, Андре Онана, который защищает ворота "Манчестер Юнайтед", регулярно допускает ошибки, что заставило руководство клуба искать нового вратаря. По слухам, "Юнайтед" также рассматривает кандидатуру Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы".

Ключевой актив "Бенфики"

23-летний Трубин присоединился к "Бенфике" в 2023 году, перейдя из донецкого "Шахтера", и быстро стал одним из лидеров команды. Несмотря на молодой возраст, он имеет большой опыт выступлений в еврокубках и национальной сборной Украины.

Болельщики и эксперты отмечают его хладнокровие, отличную реакцию и игру ногами - качества, которые ценятся в АПЛ.

Что дальше?

Ожидается, что в ближайшие недели "Бенфика" получит конкретные предложения от обоих клубов.

Если "Манчестер Юнайтед" не сможет обеспечить достаточное финансирование трансфера, фаворитом в борьбе за Трубина станет "Манчестер Сити".