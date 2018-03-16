Ярмоленко пропустить березневі спаринги збірної України

Півзахисник дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко не прийде на березневий збір національної команди і пропустить товариські матчі зі збірними Саудівської Аравії та Японії. Про це повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, передає zbirna.com.

"Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму в складі свого клубу. Була надія на те, що півзахисник" Боруссії "приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально" , - сказав Шевченко.

Збірна України 23 березня проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27 числа зіграє з Японією (в Бельгії).

Нагадаємо, у жовтні національна команда України проведе товариський матч з Італією.