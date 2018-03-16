Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ярмоленко пропустить березневі спаринги збірної України

НовиниСпорт    16.03.2018 - 15:14
Фото: Андрій Ярмоленко (bvb.de)
Фото: Андрій Ярмоленко (bvb.de)

Таке рішення ухвалив наставник націонатної команди Андрій Шевченко

Півзахисник дортмундської "Боруссії" Андрій Ярмоленко не прийде на березневий збір національної команди і пропустить товариські матчі зі збірними Саудівської Аравії та Японії. Про це повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко, передає zbirna.com.

"Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму в складі свого клубу. Була надія на те, що півзахисник" Боруссії "приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально" , - сказав Шевченко.

Збірна України 23 березня проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27 числа зіграє з Японією (в Бельгії).

Нагадаємо, у жовтні національна команда України проведе товариський матч з Італією.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Шевченко викликав 25 футболістів на березневі спаринги збірної України ФФУ підтвердила проведення товариського матчу Україна - Саудівська Аравія
Теги: Андрій Шевченко, Збірна України, Японія, Ярмоленко, Саудовская Аравия, Футбол
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top