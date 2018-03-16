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Ярмоленко пропустит мартовские спарринги сборной Украины

НовостиСпорт    16.03.2018 - 15:14
Фото: Андрей Ярмоленко (bvb.de)
Фото: Андрей Ярмоленко (bvb.de)

Такое решение принял наставник национатнои команды Андрей Шевченко

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко не прибудет на мартовский сбор национальной команды и пропустит товарищеские матчи со сборными Саудовской Аравии и Японии. Об этом сообщил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, передает zbirna.com.

"Мы общались с Андреем, и после этого разговора я решил, что будет лучше, если он продолжит набирать форму в составе своего клуба.  Была надежда на то, что полузащитник "Боруссии" приступит к работе в общей группе, но пока он тренируется индивидуально", - сказал Шевченко.

Сборная Украины 23 марта проведет спарринг с Саудовской Аравией (в Испании), а 27 числа сыграет с Японией (в Бельгии).

Напомним, в октябре национальная команда Украины проведет товарищеский матч с Италией.

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Теги: Андрей Шевченко, Сборная Украины, Япония, Ярмоленко, Саудовская Аравия, Футбол
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