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РЛС "Каста", учебный центр и не только: результаты новых ударов ВСУ по оккупантам

13:11 26.08.2026 Ср
1 мин
Все пораженные объекты находились на оккупированных территориях Украины
aimg Татьяна Степанова
РЛС "Каста", учебный центр и не только: результаты новых ударов ВСУ по оккупантам Фото: ВСУ поразили РЛС "Каста", учебный центр, ремонтную базу и склады оккупантов (Getty Images)
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Силы обороны Украины 25 августа и ночью на 26 августа поразили РЛС "Каста", учебный центр управления беспилотниками, ремонтную базу и склады россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в Каче (ВОТ АР Крым), поражена радиолокационная станция "Каста".

В Луганске поражен учебный центр БпЛА противника.

Кроме того, в Первомайском, что в оккупированном Крыму, поражена ремонтно-восстановительная база россиян.

Также поражены составы противника:

  • склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;
  • склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);
  • склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новоселке Донецкой области.

А в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражен ретранслятор дронов "Герань"/"Гербера".

Последние удары ВСУ по объектам РФ

Напомним, в ночь на 26 августа Силы обороны Украины только в сутки применили "дальнобойные санкции" против 16 объектов россиян.

Так, ВСУ поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области.

Между тем, в Fire Point сообщили, что ночью украинские дроны FP-1 одновременно поразили НПЗ в Нижегородской области и крупнейший склад Wildberries в Тамбовской.

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