РЛС "Каста", учебный центр и не только: результаты новых ударов ВСУ по оккупантам
Силы обороны Украины 25 августа и ночью на 26 августа поразили РЛС "Каста", учебный центр управления беспилотниками, ремонтную базу и склады россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
Так, в Каче (ВОТ АР Крым), поражена радиолокационная станция "Каста".
В Луганске поражен учебный центр БпЛА противника.
Кроме того, в Первомайском, что в оккупированном Крыму, поражена ремонтно-восстановительная база россиян.
Также поражены составы противника:
- склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;
- склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);
- склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новоселке Донецкой области.
А в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражен ретранслятор дронов "Герань"/"Гербера".
Последние удары ВСУ по объектам РФ
Напомним, в ночь на 26 августа Силы обороны Украины только в сутки применили "дальнобойные санкции" против 16 объектов россиян.
Так, ВСУ поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово Нижегородской области.
Между тем, в Fire Point сообщили, что ночью украинские дроны FP-1 одновременно поразили НПЗ в Нижегородской области и крупнейший склад Wildberries в Тамбовской.