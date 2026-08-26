РЛС "Каста", учебный центр и не только: результаты новых ударов ВСУ по оккупантам

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Силы обороны Украины 25 августа и ночью на 26 августа поразили РЛС "Каста", учебный центр управления беспилотниками, ремонтную базу и склады россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Так, в Каче (ВОТ АР Крым), поражена радиолокационная станция "Каста". В Луганске поражен учебный центр БпЛА противника. Кроме того, в Первомайском, что в оккупированном Крыму, поражена ремонтно-восстановительная база россиян. Также поражены составы противника: склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области;

склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым);

склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новоселке Донецкой области. А в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражен ретранслятор дронов "Герань"/"Гербера".