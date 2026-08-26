РЛС "Каста", навчальний центр й не тільки: результати нових ударів ЗСУ по окупантах

Сили оборони України 25 серпня та в ніч на 26 серпня уразили РЛС "Каста", навчальний центр управлінння безпілотниками, ремонтну базу та склади росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, у Первомайському, що в окупованому Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу росіян.

Так, у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста".

Останні удари ЗСУ по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня Сили оборони України лише за добу застосували "далекобійні санкції" проти 16 об'єктів росіян.

Так, ЗСУ уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області.

Тим часом у Fire Point повідомили, що вночі українські дрони FP-1 одночасно уразили НПЗ у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.