ua en ru
Ср, 26 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РЛС "Каста", навчальний центр й не тільки: результати нових ударів ЗСУ по окупантах

13:11 26.08.2026 Ср
1 хв
Усі уражені об'єкти знаходилися на окупованих територіях України
aimg Тетяна Степанова
РЛС "Каста", навчальний центр й не тільки: результати нових ударів ЗСУ по окупантах Фото: ЗСУ уразили РЛС "Каста", навчальний центр, ремонтну базу та склади окупантів (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Сили оборони України 25 серпня та в ніч на 26 серпня уразили РЛС "Каста", навчальний центр управлінння безпілотниками, ремонтну базу та склади росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Так, у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста".

У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника.

Крім того, у Первомайському, що в окупованому Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу росіян.

Також уражено склади противника:

  • склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області;
  • склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим);
  • склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині.

А у Чорноморському (ТОТ АР Крим) уражено ретранслятор дронів "Герань"/"Гербера".

Останні удари ЗСУ по об'єктах РФ

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня Сили оборони України лише за добу застосували "далекобійні санкції" проти 16 об'єктів росіян.

Так, ЗСУ уразили один з найбільших нафтопереробних заводів РФ - "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у Кстово Нижньогородської області.

Тим часом у Fire Point повідомили, що вночі українські дрони FP-1 одночасно уразили НПЗ у Нижегородській області та найбільший склад Wildberries у Тамбовській.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Генштаб ЗСУ Збройні сили України Війна в Україні
Новини
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Ілон Маск отримав орден Свободи від Зеленського
Аналітика
Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають
Роман Кот, Мілан Лєліч Вакансія номер один. Хто може стати послом України в США та які виклики на нього чекають