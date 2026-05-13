Разница в цене - до 6 грн на литре: сколько стоит бензин и дизель на АЗС 13 мая

10:15 13.05.2026 Ср
2 мин
Водители могут существенно сэкономить, выбрав одну из сетей АЗС
aimg Мария Кучерявец
Фото: несмотря на стабильные цены на рынке, стоимость топлива на АЗС отличается (Getty Images)

В среду цены на АЗС в Украине остались стабильными после колебаний в начале мая. Сети удерживают стоимость топлива без изменений, а разница в стоимости на бензин А-95 между операторами достигает 6 гривен за литр.

Где по состоянию на 13 мая заправиться выгоднее всего - читайте в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Бензин: Средняя цена у популярных сетей за А-95 составляет 77,90-77,99 грн/л. На станциях "Укрнафты" 71,90 грн/л.
  • ДТ: Евро-дизель стабильно держится на отметке 89,90 грн/л у большинства операторов.
  • Автогаз: Остается наиболее стабильным ресурсом, колеблясь в пределах 47,90-49,98 грн/л.

Что происходит на рынке горючего

Ситуация на украинском рынке остается неизменной. После незначительных колебаний в начале месяца, стоимость основных видов топлива зафиксировалась на уровне показателей понедельника (11 мая) и вторника (12 мая).

По данным мониторинга, популярные сети АЗС, такие как OKKO, WOG и SOCAR, сохраняют ценовую политику без изменений, держа паритет.

Фото: цены на популярных АЗС в Украине по состоянию на 13 мая (инфографика РБК-Украина)

В частности, стоимость высокооктанового бензина и дизельного топлива Pulls/Mustang остается идентичной до копейки.

Государственная "Укрнафта" традиционно предлагает топливо в бюджетном сегменте с разницей до 6 гривен на литре по сравнению с частными сетями.

Детализация цен на АЗС 13 мая, среда

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн
  • ДТ Евро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 77,90 грн
  • ДТ Mustang: 92,90 грн
  • ДТ Евро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн.
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 92,99 грн.
  • ДТ NANO: 89,99 грн.
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
  • Бензин А-95: 71,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДТ (Energy): 88,90 грн
  • ДТ: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
