Разница не существенна. Как группы получают свет в Киеве: инфографика

Тема равномерности отключений света очень живо обсуждается в обществе. Гендиректор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко объяснил, как происходит распределение электроэнергии в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сергея Коваленко.

По словам Коваленко, ежедневно НЭК "Укрэнерго" доводит ограничение объемов электроэнергии операторам систем распределения каждой области. Далее ОСР должны равномерно распределить электроэнергию для потребителей.

В Киеве все потребители (за исключением критической инфраструктуры) распределены по трем группам. Это мы видим в графиках стабилизационных отключений. Далее каждая группа разбита на 10 подгрупп или групп линий.

Отмечено, что и группы, и подгруппы формируются в соответствии с мощностью, а не количеством домов. На каждую очередь сейчас приблизительно приходится 35-45 МВт.

Каждый отдельный столбик - это группа линий. Цифра на столбике - это процент времени, в течение которого эта подгруппа линий была со светом на прошлой неделе. Так мы видим, что по подгруппам отключения происходят достаточно равномерно.

"Конечно, есть отклонения, но разница между подгруппами в целом не существенна. При таком количестве потребителей, локальных аварий и других деталей распределение выглядит нормальным", - отметил Коваленко.