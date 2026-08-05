Разница на баке - 425 гривен: сколько стоят бензин, дизель и газ на АЗС 5 августа

Крупные украинские сети АЗС сохраняют цены на топливо на уровне предыдущего дня. Впрочем, разница в стоимости между операторами остается существенной.
Сколько стоит бензин, ДТ и автогаз по состоянию на среду, 5 августа - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Если сосчитать стоимость полного бака на 50 литров, разница на АЗС существенная.
Бензин А-95: 3 995 грн на "Укрнафте" против 4 270 грн на SOCAR (экономия - 275 грн). На OKKO и WOG бак стоит 4145-4175 грн.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 5 августа (инфографика РБК-Украина)
Дизель: 4 495 грн на "Укрнафте" против 4 795 грн на SOCAR (экономия - 300 грн). На OKKO/WOG - около 4 690 грн.
Премиальные марки: разница на баке составляет от 275 грн (на премиум А-95) до 425 грн (на 98/100 бензинах).
Автогаз: бак на 50 л стоит от 2145 грн ("Укрнафта") до 2225 грн (WOG), разница - 80 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"