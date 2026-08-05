Різниця на баку - 425 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 5 серпня

Великі українські мережі АЗС зберігають ціни на пальне на рівні попереднього дня. Втім, різниця у вартості між операторами залишається суттєвою.
Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на середу, 5 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Якщо порахувати вартість повного бака на 50 літрів, різниця на АЗС суттєва.
Бензин А-95: 3 995 грн на "Укрнафті" проти 4 270 грн на SOCAR (економія - 275 грн). На OKKO та WOG бак коштує 4 145-4 175 грн.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)
Дизель: 4 495 грн на "Укрнафті" проти 4 795 грн на SOCAR (економія - 300 грн). На OKKO/WOG - близько 4 690 грн.
Преміальні марки: різниця на баку сягає від 275 грн (на преміум А-95) до 425 грн (на 98/100 бензинах).
Автогаз: бак на 50 л коштує від 2 145 грн ("Укрнафта") до 2 225 грн (WOG), різниця - 80 грн.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"