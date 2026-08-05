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Різниця на баку - 425 гривень: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС 5 серпня

11:23 05.08.2026 Ср
2 хв
Дизель на окремих АЗС коштує майже 99 грн за літр
aimg Марія Кучерявець
Фото: Вигода при виборі АЗС може сягати кількох сотень гривень (інфографіка РБК-Україна)

Великі українські мережі АЗС зберігають ціни на пальне на рівні попереднього дня. Втім, різниця у вартості між операторами залишається суттєвою.

Скільки коштує бензин, ДП та автогаз станом на середу, 5 серпня - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Бензин: Вартість стандартного "дев'яносто п'ятого" варіюється від 79,90 грн/л на "Укрнафті" до 85,40 грн/л на SOCAR.
  • Дизельне пальне: Найвища ціна зберігається на станціях SOCAR (до 98,90 грн/л за преміальні марки), тоді як найвигідніша пропозиція стандартного ДП - в мережі "Укрнафта" (89,90 грн/л).
  • Автогаз: Ціни тримаються в діапазоні 42,90 - 44,50 грн/л.

Що відбувається з цінами на АЗС

Якщо порахувати вартість повного бака на 50 літрів, різниця на АЗС суттєва.

Бензин А-95: 3 995 грн на "Укрнафті" проти 4 270 грн на SOCAR (економія - 275 грн). На OKKO та WOG бак коштує 4 145-4 175 грн.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 5 серпня (інфографіка РБК-Україна)

Дизель: 4 495 грн на "Укрнафті" проти 4 795 грн на SOCAR (економія - 300 грн). На OKKO/WOG - близько 4 690 грн.

Преміальні марки: різниця на баку сягає від 275 грн (на преміум А-95) до 425 грн (на 98/100 бензинах).

Автогаз: бак на 50 л коштує від 2 145 грн ("Укрнафта") до 2 225 грн (WOG), різниця - 80 грн.

Деталізація цін на АЗС 5 серпня, середа

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 82,90 грн
  • ДП Pulls: 96,90 грн
  • ДП Євро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 83,50 грн
  • ДП Mustang: 96,80 грн
  • ДП Євро-5: 93,80 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДП NANO Extro: 98,90 грн
  • ДП NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДП (Energy): 91,90 грн
  • ДП: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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