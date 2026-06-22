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Главная » Жизнь » Общество

От этого зависит пенсия: кто из пенсионеров должен подтвердить право на выплаты

10:11 22.06.2026 Пн
2 мин
Какую информацию необходимо предоставить ПФУ, чтобы не лишиться пенсии
aimg Ирина Гамерская
От этого зависит пенсия: кто из пенсионеров должен подтвердить право на выплаты Фото: кто из пенсионеров должен подтвердить право на выплаты (Getty Images)
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Пенсионеры, которые выехали с временно оккупированных территорий или находятся за границей, должны соблюдать определенные требования для получения украинских выплат. Главное условие - подтверждение того, что вы не получаете пенсию от органов оккупационных властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

Главное:

  • Кто должен подтвердить: пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию или за границу.
  • Обязательное требование: Вы должны подтвердить, что не получаете пенсию от органов оккупационной власти РФ.
  • Периодичность: Сообщение подается только один раз. Повторно это делать не нужно, если обстоятельства не изменились.
  • Последствия: Невыполнение этого требования может повлиять на продолжение выплат в Украине.

Как уведомить Пенсионный фонд: 4 доступных способа

Если вы находитесь на подконтрольной Украине территории или за рубежом, вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант:

1. Онлайн через веб-портал ПФУ

Это самый быстрый способ для тех, у кого есть доступ к интернету.

  • Перейдите на официальный веб-портал электронных услуг ПФУ.
  • Авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или "Дія.Підпису".
  • Отправьте заявление о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении пенсии, в котором обязательно укажите информацию о неполучении выплат от РФ.

2. Во время видеоидентификации

Если вы проходите идентификацию посредством видеосвязи с сотрудником Пенсионного фонда, информация о неполучении выплат от РФ будет зафиксирована в решении по итогам этой встречи.

3. По почте

Это вариант для тех, кто находится за границей или не имеет возможности воспользоваться интернетом.

  • Отправьте сообщение (в произвольной форме) или заявление в территориальный орган ПФУ, где вы стоите на учете.
  • Важно: Вместе с заявлением необходимо отправить справку о том, что вы живы.

4. Лично в сервисном центре

Вы можете подать бумажное заявление в любом удобном для вас сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Как отмечают в ПФУ, требование о неполучении выплат от РФ касается всех, кто выехал с временно оккупированной территории, независимо от продолжительности пребывания там. Это обязательное условие для продолжения получения украинской пенсии.

Достаточно подать уведомление один раз. Повторно обращаться в ПФУ нужно только в случае изменения обстоятельств (например, если пенсионер все-таки начал получать выплаты от органов оккупационных властей).

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