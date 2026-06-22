От этого зависит пенсия: кто из пенсионеров должен подтвердить право на выплаты
Пенсионеры, которые выехали с временно оккупированных территорий или находятся за границей, должны соблюдать определенные требования для получения украинских выплат. Главное условие - подтверждение того, что вы не получаете пенсию от органов оккупационных властей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.
Главное:
- Кто должен подтвердить: пенсионеры, выехавшие с временно оккупированных территорий на подконтрольную Украине территорию или за границу.
- Обязательное требование: Вы должны подтвердить, что не получаете пенсию от органов оккупационной власти РФ.
- Периодичность: Сообщение подается только один раз. Повторно это делать не нужно, если обстоятельства не изменились.
- Последствия: Невыполнение этого требования может повлиять на продолжение выплат в Украине.
Как уведомить Пенсионный фонд: 4 доступных способа
Если вы находитесь на подконтрольной Украине территории или за рубежом, вы можете выбрать наиболее удобный для вас вариант:
1. Онлайн через веб-портал ПФУ
Это самый быстрый способ для тех, у кого есть доступ к интернету.
- Перейдите на официальный веб-портал электронных услуг ПФУ.
- Авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи) или "Дія.Підпису".
- Отправьте заявление о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении пенсии, в котором обязательно укажите информацию о неполучении выплат от РФ.
2. Во время видеоидентификации
Если вы проходите идентификацию посредством видеосвязи с сотрудником Пенсионного фонда, информация о неполучении выплат от РФ будет зафиксирована в решении по итогам этой встречи.
3. По почте
Это вариант для тех, кто находится за границей или не имеет возможности воспользоваться интернетом.
- Отправьте сообщение (в произвольной форме) или заявление в территориальный орган ПФУ, где вы стоите на учете.
- Важно: Вместе с заявлением необходимо отправить справку о том, что вы живы.
4. Лично в сервисном центре
Вы можете подать бумажное заявление в любом удобном для вас сервисном центре Пенсионного фонда Украины.
Как отмечают в ПФУ, требование о неполучении выплат от РФ касается всех, кто выехал с временно оккупированной территории, независимо от продолжительности пребывания там. Это обязательное условие для продолжения получения украинской пенсии.
Достаточно подать уведомление один раз. Повторно обращаться в ПФУ нужно только в случае изменения обстоятельств (например, если пенсионер все-таки начал получать выплаты от органов оккупационных властей).