Бензин и дизель на АЗС резко подорожали после повышения налогов с 1 июля

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 3 июля 2023 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли примерно на 2 гривны. Автогаз подорожал меньше

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 46,84 гривен за литр (++1,98 гривен), на дизельное топливо 45,44 гривен за литр (+2,03 гривен), на автогаз 22,81 гривен за литр (+0,88 гривен).

Повышение налогов и цены на топливо

С 1 июля в Украине вступил в силу закон о повышении ставки НДС на топливо с 7% до 20%.

Кроме того, с 1 июля вырастут акцизы на бензин со 100 евро до 213,5 евро за 1000 литров на дизельное топливо со 100 евро до 139,5 евро. Акциз на газ сжиженный останется на уровне 52 евро за 1000 литров.

После возврата акцизных ставок и НДС на довоенный уровень с 1 июля 2023 года стоимость автогаза, дизельного топлива и бензина на АЗС существенно вырастет. Однако повышение цен не будет мгновенным.

Как сообщил директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, бензин подорожает в среднем на 12 гривен, дизель на 10 гривен, сжиженный газ на 5 гривен.