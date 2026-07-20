Без риска мобилизации: в Украине упростили изменение основания для отсрочки
Военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут легко переоформить ее, если возникло другое законное основание.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства обороны Украины.
Кабмин принял решение об отсрочке
Подача заявления не будет прекращать действие отсрочки. Потому гражданина гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.
Соответствующие изменения принял Кабмин, уточнили в Минобороны.
Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Это может быть другое законное основание:
- рождение третьего ребенка,
- уход за родственником и т. д.
Правила переоформления отсрочки
Как это будет действовать:
- пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе (за исключением случаев, когда она подлежит отмене);
- решение комиссии положительное: предварительная отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (Оберіг);
- решение комиссии отрицательное: действующая отсрочка будет сохранять действие до истечения определенного срока.
Принятые изменения также предполагают:
- возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств Портала Дія;
- автоматическую проверку факта пребывания человека на военном учете, наличии или отсутствии отсрочки;
- прекращение формирования заявления, если человек не состоит на военном учете или уже имеет действующую отсрочку (за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней);
- рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы - не более 15 рабочих дней;
- ненаправление заявителей на медицинское освидетельствование ВЛК, пока комиссия не примет решение;
- быстрое внесение данных в реестр Оберіг в течение 1 календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.
Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой и прозрачной.
Отсрочки для забронированных работников и госслужащих
Отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для:
- забронированных работников,
- государственных служащих,
- отдельных должностных лиц
А также порядок внесения соответствующих сведений в реестр Оберіг, отметили в министерстве.
Напомним, в июле в Украине началось автоматическое продление отсрочек от мобилизации. Если основание для отсрочки остается в силе и подтверждается госреестрами, большинству военнообязанных не нужно подавать новые заявления.
В приложении "Резерв+" появилась возможность подать заявку на вакансии, по которым заключаются новые контракты в Силах обороны Украины. Они предусматривают по завершении контракта гарантированное право на отсрочку от мобилизации.