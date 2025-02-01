Россияне ударили в жилой дом в Полтаве

Российская армия утром атакует Украину дронаи и ракетами. В частности, в Полтаве есть попадание в жилой дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полтавскую ОВА .

"Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения", - добавили в администрации.

Также в Полтавской области есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе.

"Информация уточняется. Не пренебрегайте безопасностью, находитесь в укрытиях до отбоя!" - добавили в ОВА.

"Враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом", - говорится в сообщении.

Обстрел РФ по Украине

Оккупанты запустили по Украине ракеты во время массированной комбинированной атаки утром 1 февраля. Скоростные цели после пусков из стратегической авиации РФ зашли в воздушное пространство страны.

В частности, оккупанты нанесли по городу Запорожье более десяти ударов. Под ударом оказался и Харьков, где один человек погиб, еще трое получили ранения. Взрывы раздавались и в Полтаве. Энергетики ввели экстренные отключения света в нескольких областях.

Подробнее о последствиях обстрелов 1 февраля по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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