ua en ru
Пн, 23 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Риск аварийности гимназии "Киевская Русь": Лисовой рассказал, что будет с обучением в заведении

18:06 23.03.2026 Пн
3 мин
Безопасность учеников является вопросом №1 для МОН
Василина Копытко
Оксен Лисовой отреагировал на ситуацию с "аварийной" гимназией в Киеве (фото: facebook.com_KabminUA)

В случае подтверждения аварийности столичной гимназии "Киевская Русь", учеников переведут в другие учебные заведения. Этот процесс должен организовать с учетом удобства для детей и родителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования.

Читайте также: Зачем Украина переходит на 12-летнюю школу и кого изменения ждут уже в 2026-м

Главное:

  • Причина проверки: специалисты признали техническое состояние здания на ул. Бориса Гмыри, 2-В "угрожающим".
  • Позиция МОН: министерство удивлено фактом аварийности, поскольку школа является относительно новой, и уже запросило подробную информацию.
  • Приоритет: безопасность детей является вопросом №1, однако рассредоточение учеников должно быть "человекоцентричным".
  • Варианты обучения: детей могут перевести в другие школы района или отправить на дистанционное обучение до конца учебного года.

Что известно о состоянии здания

Вопрос технического состояния гимназии "Киевская Русь" на Осокорках недавно рассмотрели на заседании столичной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Состояние здания признали угрожающим.

"Из того, что мы знаем по этой ситуации, мы понимаем, что там есть факт аварийности самого здания, хотя оно достаточно новое, недавно построенное, и это нас немножко удивляет. Поэтому мы сейчас запросили более подробную информацию", - отметил Оксен Лисовой на пресс-конференции.

Он также добавил, что "безопасность детей является вопросом №1".

Как организуют обучение

Министр отметил, что в случае вынужденного закрытия заведения, местные власти должны учесть удобство логистики для родителей и детей. Главная цель - минимизировать стресс от изменения учебной среды.

Пока окончательное решение относительно формата завершения учебного года для учеников "Киевской Руси" еще не принято, однако вариант онлайн-режима рассматривается как один из наиболее вероятных для быстрого реагирования на угрозу.

На зображенні може бути: лікарня та текстГимназия "Киевская Русь" (фото: Александр Ковтунов/Facebook)

Почему здание гимназии признали опасным

По результатам комплексного обследования, проведенного специалистами "Научно-исследовательского института строительного производства", техническое состояние гимназии "Киевская Русь" на улице Бориса Гмыри, 2-В официально классифицировано как потенциальная угроза чрезвычайной ситуации. Об этом на днях сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.

Главные технические нарушения:

  • Трещины в стенах: зафиксировано системные повреждения вертикальных конструкций.
  • Деформация перекрытия: прогибы плит превышают допустимые строительные нормы.
  • Слабость конструкций: выявлена недостаточная несущая способность элементов здания.
  • Проблемы с фундаментом: зафиксировано системное замокание основания школы.
  • Коммуникации: повреждение внутренних трубопроводов.

По словам Ковтунова, территория учебного заведения в ближайшее время будет ограждена, а любая эксплуатация здания - полностью прекращена до завершения восстановительных работ. Сейчас районная власть уже утвердила алгоритм срочного перевода учеников и учителей в безопасные условия.

Читайте также о том, что МОН Украины утвердило Типовую образовательную программу для 1-4 классов. Обучение по ней первоклассники начнут с 2028 года.

Ранее мы писали о том, что сейчас продолжается образовательная реформа старшей школы - какие изменения ждут учеников еще 150 лицеев Украины уже с сентября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
