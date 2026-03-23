Риск аварийности гимназии "Киевская Русь": Лисовой рассказал, что будет с обучением в заведении
В случае подтверждения аварийности столичной гимназии "Киевская Русь", учеников переведут в другие учебные заведения. Этот процесс должен организовать с учетом удобства для детей и родителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра образования и науки Оксена Лисового на пресс-конференции по итогам трех лет работы команды Минобразования.
Главное:
- Причина проверки: специалисты признали техническое состояние здания на ул. Бориса Гмыри, 2-В "угрожающим".
- Позиция МОН: министерство удивлено фактом аварийности, поскольку школа является относительно новой, и уже запросило подробную информацию.
- Приоритет: безопасность детей является вопросом №1, однако рассредоточение учеников должно быть "человекоцентричным".
- Варианты обучения: детей могут перевести в другие школы района или отправить на дистанционное обучение до конца учебного года.
Что известно о состоянии здания
Вопрос технического состояния гимназии "Киевская Русь" на Осокорках недавно рассмотрели на заседании столичной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Состояние здания признали угрожающим.
"Из того, что мы знаем по этой ситуации, мы понимаем, что там есть факт аварийности самого здания, хотя оно достаточно новое, недавно построенное, и это нас немножко удивляет. Поэтому мы сейчас запросили более подробную информацию", - отметил Оксен Лисовой на пресс-конференции.
Он также добавил, что "безопасность детей является вопросом №1".
Как организуют обучение
Министр отметил, что в случае вынужденного закрытия заведения, местные власти должны учесть удобство логистики для родителей и детей. Главная цель - минимизировать стресс от изменения учебной среды.
Пока окончательное решение относительно формата завершения учебного года для учеников "Киевской Руси" еще не принято, однако вариант онлайн-режима рассматривается как один из наиболее вероятных для быстрого реагирования на угрозу.
Гимназия "Киевская Русь" (фото: Александр Ковтунов/Facebook)
Почему здание гимназии признали опасным
По результатам комплексного обследования, проведенного специалистами "Научно-исследовательского института строительного производства", техническое состояние гимназии "Киевская Русь" на улице Бориса Гмыри, 2-В официально классифицировано как потенциальная угроза чрезвычайной ситуации. Об этом на днях сообщил глава Дарницкой РГА Александр Ковтунов.
Главные технические нарушения:
- Трещины в стенах: зафиксировано системные повреждения вертикальных конструкций.
- Деформация перекрытия: прогибы плит превышают допустимые строительные нормы.
- Слабость конструкций: выявлена недостаточная несущая способность элементов здания.
- Проблемы с фундаментом: зафиксировано системное замокание основания школы.
- Коммуникации: повреждение внутренних трубопроводов.
По словам Ковтунова, территория учебного заведения в ближайшее время будет ограждена, а любая эксплуатация здания - полностью прекращена до завершения восстановительных работ. Сейчас районная власть уже утвердила алгоритм срочного перевода учеников и учителей в безопасные условия.
Читайте также о том, что МОН Украины утвердило Типовую образовательную программу для 1-4 классов. Обучение по ней первоклассники начнут с 2028 года.
Ранее мы писали о том, что сейчас продолжается образовательная реформа старшей школы - какие изменения ждут учеников еще 150 лицеев Украины уже с сентября.