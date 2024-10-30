Рой дронов и робособака. Федоров рассказал о тестировании новых технологий для фронта

Военные провели тестирование новых технологий для фронта. Испытания удачно прошли сразу три самых ожидаемых разработки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.
"Фронт динамичен, у военных постоянно появляются новые технологические потребности. Некоторые из них - критические, их надо закрывать как можно быстрее, чтобы не дать врагу продвинуться вперед", - заявил Федоров.
Он подчеркнул, что сейчас для украинских бойцов особенно актуальны три технологии, которые уже протестировали Brave1 на серии полигонов.
Данная технология позволяет одному пилоту управлять целой группой БПЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с работами.
Данный вид боеприпасов поражает цель с повышенной точностью. Такие боеприпасы автоматически приводятся в цель, корректируя собственный полет.
Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.
Также протестировали технологию, уже активно используемую в военных операциях в США и других государствах, - робособаку.
"Вы точно видели гражданский аналог этой собаки, но военная версия работа показывает очень высокую эффективность", - пояснил министр.
По его данным, робособака выполняет логистические и разведывательные функции при разных погодных условиях и ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать около 10 километров.
"Технология показывает классный результат, поэтому Brave1 уже общается с американской компанией, чтобы Силы безопасности и обороны начали использовать робособаку в Украине", - отметил Федоров.
Отметим, что украинские военные все чаще используют роботов для ведения боев против россиян.
В сентябре этого года, Федоров показал, как работает робот Ratel S.
А бойцы подразделения UA_REG TEAM Сил специальных операций ВСУ с помощью наземного роботизированного комплекса успешно штурмовали позиции оккупантов.
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