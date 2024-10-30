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Рой дронов и робособака. Федоров рассказал о тестировании новых технологий для фронта

Фото: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Военные провели тестирование новых технологий для фронта. Испытания удачно прошли сразу три самых ожидаемых разработки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в Telegram.

"Фронт динамичен, у военных постоянно появляются новые технологические потребности. Некоторые из них - критические, их надо закрывать как можно быстрее, чтобы не дать врагу продвинуться вперед", - заявил Федоров.

Он подчеркнул, что сейчас для украинских бойцов особенно актуальны три технологии, которые уже протестировали Brave1 на серии полигонов.

Рой дронов

Данная технология позволяет одному пилоту управлять целой группой БПЛА. Дроны в рое могут автономно выполнять миссии благодаря работе в группе. Разработчики показали, как работают БпЛА в пределах одного роя дронов, а также продемонстрировали работу этого решения в операциях с работами.

Управляемые боеприпасы

Данный вид боеприпасов поражает цель с повышенной точностью. Такие боеприпасы автоматически приводятся в цель, корректируя собственный полет.

Использование этих боеприпасов существенно повышает эффективность боевых вылетов дронов-бомберов.

Робособака

Также протестировали технологию, уже активно используемую в военных операциях в США и других государствах, - робособаку.

"Вы точно видели гражданский аналог этой собаки, но военная версия работа показывает очень высокую эффективность", - пояснил министр.

По его данным, робособака выполняет логистические и разведывательные функции при разных погодных условиях и ландшафте. Только на одной зарядке может преодолевать около 10 километров.

"Технология показывает классный результат, поэтому Brave1 уже общается с американской компанией, чтобы Силы безопасности и обороны начали использовать робособаку в Украине", - отметил Федоров.

Отметим, что украинские военные все чаще используют роботов для ведения боев против россиян.

В сентябре этого года, Федоров показал, как работает робот Ratel S.

А бойцы подразделения UA_REG TEAM Сил специальных операций ВСУ с помощью наземного роботизированного комплекса успешно штурмовали позиции оккупантов.

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Михаил ФедоровВойна России против Украины