Рій дронів та робособака. Федоров розповів про тестування нових технологій для фронту

"Фронт динамічний, у військових постійно зʼявляються нові технологічні потреби. Деякі з них - критичні, їх треба закривати якнайшвидше, щоб не дати ворогу просунутися вперед", - заявив Федоров.

Він наголосив, що зараз для українських бійців особливо актуальні три технології, які вже протестувати Brave1 на серії полігонів.

Рій дронів

Дана технологія дає змогу одному пілоту керувати цілою групою БпЛА. Дрони в рою можуть автономно виконувати місії завдяки роботі в групі. Розробники показали, як працюють БпЛА в межах одного рою дронів, а також продемонстрували роботу цього рішення в операціях з роботами.

Керовані боєприпаси

Даний вид боєприпасів уражає ціль з підвищеною точністю. Такі боєприпаси автоматично наводяться на ціль, коригуючи власний політ.

Використання цих боєприпасів суттєво підвищує ефективність бойових вильотів дронів-бомберів.

Робособака

Також протестували технологію, яку вже активно використовують у військових операціях у США та інших державах, - робособаку.

"Ви точно бачили цивільний аналог цього пса, але військова версія робота показує дуже високу ефективність", - пояснив міністр.

За його даними, робособака виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 кілометрів.

"Технологія показує класний результат, тому Brave1 уже комунікує з американською компанією, щоб Сили безпеки і оборони почали використовувати робособаку в Україні", - зауважив Федоров.