Силы специальных операций показали видео штурма позиций россиян роботом

Украинские военные с каждым днем усовершенствуют способы ведения боев против россиян. На этот раз они штурмовали позиции окупантов

На опубликованном видео показана подготовка украинских военных к штурму российских позиций. В частности, для этого были применены наземный роботизированный комплекс, FPV-дроны и миномет.

Как результат работы – часть противника уничтожена, остальные сбежали. При этом наземный робот получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял. Он выполнил задание и вернулся на восстановление.

"Меняется эпоха, изменяются и методы ведения войны", - подписано видео.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения Украина значительно активизировала производство собственного оружия. Следует отметить, что Министерство по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщало о возможности Украины производить более 3 миллионов беспилотников ежегодно.