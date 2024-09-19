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Силы специальных операций показали видео штурма позиций россиян роботом

Четверг 19 сентября 2024 19:35
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Силы специальных операций показали видео штурма позиций россиян роботом Иллюстративное фото: Силы специальных операций показали видео штурма позиций россиян роботом (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные с каждым днем усовершенствуют способы ведения боев против россиян. На этот раз они штурмовали позиции окупантов

Как сообщает РБК-Украина, видео показали бойцы подразделения UA_REG TEAM Сил специальных операций ВСУ.

На опубликованном видео показана подготовка украинских военных к штурму российских позиций. В частности, для этого были применены наземный роботизированный комплекс, FPV-дроны и миномет.

Как результат работы – часть противника уничтожена, остальные сбежали. При этом наземный робот получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял. Он выполнил задание и вернулся на восстановление.

"Меняется эпоха, изменяются и методы ведения войны", - подписано видео.

Производство оружия в Украине

С начала полномасштабного вторжения Украина значительно активизировала производство собственного оружия. Следует отметить, что Министерство по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщало о возможности Украины производить более 3 миллионов беспилотников ежегодно.

Недавно военные бригады "АЗОВ" показали боевую платформу "Лют 2.0". Боевой робот помогает военным проводить разведку на опасных территориях.

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