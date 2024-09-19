Силы специальных операций показали видео штурма позиций россиян роботом
Украинские военные с каждым днем усовершенствуют способы ведения боев против россиян. На этот раз они штурмовали позиции окупантов
Как сообщает РБК-Украина, видео показали бойцы подразделения UA_REG TEAM Сил специальных операций ВСУ.
На опубликованном видео показана подготовка украинских военных к штурму российских позиций. В частности, для этого были применены наземный роботизированный комплекс, FPV-дроны и миномет.
Как результат работы – часть противника уничтожена, остальные сбежали. При этом наземный робот получил несколько попаданий РПГ и FPV, однако выстоял. Он выполнил задание и вернулся на восстановление.
"Меняется эпоха, изменяются и методы ведения войны", - подписано видео.
Производство оружия в Украине
С начала полномасштабного вторжения Украина значительно активизировала производство собственного оружия. Следует отметить, что Министерство по вопросам стратегических отраслей и промышленности сообщало о возможности Украины производить более 3 миллионов беспилотников ежегодно.
Недавно военные бригады "АЗОВ" показали боевую платформу "Лют 2.0". Боевой робот помогает военным проводить разведку на опасных территориях.
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