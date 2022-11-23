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В Ровно закрывают школы и детские сады до конца недели

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Ровно, Среда 23 ноября 2022 18:20
В Ровно закрывают школы и детские сады до конца недели Фото: в Ровно закрывают школы и детские сады до конца недели (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за обесточивания Ровно в результате очередного ракетного удара российской армии учебный процесс в школах и детских садах города был прекращен до конца недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Ровно Александра Третьяка.

"Учебный процесс в школах и садах прекращаем до конца недели", - написал Третяк.

Сообщается, что все занятия в учебных заведениях тоже отменяются.

"Педагоги уже сообщают родителям об изменениях. Прошу отнестись к вынужденным каникулам с пониманием", - добавил мэр.

Напомним, Россия сегодня в очередной раз нанесла массовые ракетные удары по Украине. В части регионов сообщают о взрывах, наблюдают проблемы со светом.

Кроме того, во время ракетной атаки получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры Украины. Введены аварийные отключения электроэнергии.

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Ровно ракетный удар
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