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У Рівному зачиняють школи та дитячі садки до кінця тижня

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Рівне, Середа 23 листопада 2022 18:20
У Рівному зачиняють школи та дитячі садки до кінця тижня Фото: у Рівному зачиняють школи та дитячі садки до кінця тижня (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Через знеструмлення Рівного внаслідок чергового ракетного удару російської армії навчальний процес у школах та дитячих садочках міста припинили до кінця тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Рівного Олександра Третяка.

"Навчальний процес у школах та садочках припиняємо до кінця тижня", - написав Третяк.

Повідомляється, що всі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасовуються.

"Педагоги вже повідомляють батьків про зміни. Прошу поставитись до вимушених канікул з розумінням", - додав мер.

Нагадаємо, Росія сьогодні черговий раз завдала масових ракетних ударів по Україні. У частині регіонів повідомляють про вибухи, спостерігають проблеми зі світлом.

Окрім того, під час ракетної атаки зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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