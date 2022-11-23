Во всех регионах Украины из-за ракетной атаки - аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрэнерго ".

"Во всех регионах происходят аварийные отключения. Это необходимый шаг для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий и поддержки работы энергосистемы", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги, отметили в пресс-службе и добавили, что "из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше".