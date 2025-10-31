В Ровно открыли уже пятый центр ментального здоровья всеукраинской сети "Повернення"

В Ривном начал работу уютный и инклюзивный центр ментального здоровья "ПОВЕРНЕННЯ" - для военных, ветеранов и членов их семей. Это уже пятый центр всеукраинской сети, которую Виктор и Елена Пинчук основали для помощи Силам безопасности и обороны Украины.

Ежегодно в ровненском центре "ПОВЕРНЕННЯ" смогут получать качественную и бесплатную психологическую помощь 4 тысячи защитников и защитниц.

В центр ментального здоровья "ПОВЕРНЕННЯ" в Ровно могут обращаться военные, ветераны и члены их семей, которые столкнулись с последствиями психологической травмы. Специалисты центра работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), тревожными и депрессивными состояниями, адаптационными и психосоматическими трудностями, эмоциональным истощением, паническими атаками, расстройствами сна и тому подобное.

"Когда воюет родной человек - на войне находятся двое. Рядом с каждым защитником или защитницей есть семья, которая проходит свой путь тревоги, ожидания, а иногда, к большому сожалению, потерь. Именно поэтому поддержка ментального здоровья должна охватывать не только военных и ветеранов, но и их близких. Восстановление - это совместный процесс, и сила семьи часто становится той почвой, на которой вырастает вера человека в себя и в жизнь после войны", - Светлана Гриценко, руководитель проекта "ПОВЕРНЕННЯ".

Проект "ПОВЕРНЕННЯ" демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. Новый центр сети "ПОВЕРНЕННЯ" создан на базе одного из ключевых медицинских учреждений Ровенской области. За счет проекта проведен капитальный ремонт помещений первого этажа и обустроено полностью безбарьерное пространство - здесь широкие дверные проемы, отсутствуют пороги, пол покрыт медицинским антискользящим линолеумом.

Центр ментального здоровья "ПОВЕРНЕННЯ" в Ровно это четыре кабинета для индивидуальной и семейной помощи, комната групповой терапии, одна двухместная палата дневного стационара с медицинскими электрическими многофункциональными кроватями и инклюзивным санузлом с душем, манипуляционный кабинет, рецепция, комната отдыха персонала с гардеробом и инклюзивные санузлы, удобные для людей, которые передвигаются на креслах колесных.

Важной составляющей центра является оснащение. Здесь установлена система психологической разгрузки и управления стрессом Shiftwave System (США), которая помогает уменьшать уровень тревожности и напряжения. В распоряжении специалистов также настольные психологические игры, головоломки, метафорические ассоциативные карты, материалы для арт- и звукотерапии, игрушки-антистресс, тактильные коврики и массажные мячи. Для команды центра обустроены рабочие места с компьютерной техникой, мультимедийным проектором и профессиональной библиотекой. Это создает условия и для качественной работы специалистов, и для комфортного пребывания пациентов.

В ровенском центре ментального здоровья, как и в других центрах сети "ПОВЕРНЕННЯ", с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в которую входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости - кейс-менеджеры, социальные работники и специалисты по сопровождению ветеранов. Такой подход обеспечивает комплексную поддержку - от первичного консультирования до долговременной терапии.

"Ривненщина с первых дней войны приняла тысячи раненых военных, их семей - для многих этот регион стал местом временного, а для кого-то и нового дома. Именно поэтому вопрос ментального восстановления здесь приобретает особое значение. Центр "ПОВЕРНЕННЯ", как по мне, это не просто место помощи, а пространство доверия и восстановления, где каждый человек может без страха говорить о своем опыте и чувствах. По данным ВОЗ, каждый пятый, кто пережил опыт войны, нуждается в психологической поддержке - и мы созданы для того, чтобы эта поддержка была доступной, своевременной и профессиональной", - рассказывает Алла Мирончук, заведующая центром ментального здоровья "ПОВЕРНЕННЯ" в Ровно.

Качественное ментальное восстановление возможно только при участии профессионалов. Поэтому в рамках проекта "ПОВЕРНЕННЯ" реализуются образовательные программы мирового уровня для психологов, психиатров и психотерапевтов и других специалистов сферы ментального здоровья - тренинги, воркшопы и супервизии, которые дают действенные инструменты для работы с травмами войны.