ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Восстановление после фронта: "Интерпайп" Пинчука открыл Центр поддержки ветеранов

Украина, Четверг 30 октября 2025 17:14
UA EN RU
Восстановление после фронта: "Интерпайп" Пинчука открыл Центр поддержки ветеранов Фото: "Интерпайп" Виктора Пинчука открыл Центр поддержки ветеранов
Автор: Юлия Бойко

"Интерпайп" Виктора Пинчука продолжает системную работу по реинтеграции ветеранов. На базе корпоративной поликлиники в Днепре открыт специализированный Центр поддержки ветеранов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра.

Здесь бывшие оборонцы получают полный комплекс услуг по физическому и психологическому восстановлению: от функциональной диагностики до психотерапевтических сессий. Для компании это очередной шаг в последовательной работе по реинтеграции ветеранов войны за Независимость.

"Сегодня на предприятиях Интерпайп в Днепре, Никополе и городе Самар работает 209 ветеранов. Три четверти из них - наши мобилизованные работники, которых компания поддерживала в течение службы. После демобилизации они вернулись к нам, и мы благодарны им за доверие. Четверть ветеранов мы наняли уже после увольнения из армии. И с каждым годом войны количество ветеранов в штате компании увеличивается. Каждый из этих людей нуждается в адресной поддержке в физиологическом и психологическом восстановлении. В новом центре мы можем формировать гибкую индивидуальную программу реабилитации для каждого защитника, который сейчас у нас работает, а также для тех, кто присоединится в будущем", - отметил операционный директор Интерпайп Андрей Коротков.

Центр поддержки ветеранов бесплатно обслуживает демобилизованных и мобилизованных работников компании, а также членов их семей. Все услуги предоставляются на одной локации, обустроенной с учетом физического и психологического состояния военных и ветеранов. Если сотрудник живет в другом городе, компания организует бесплатный транспорт.

"Мы работаем с ветеранами с 2014 года и по опыту знаем: процессы восстановления после участия в боевых действиях очень сложные и длительные. В будущем минимум каждый десятый сотрудник компании будет иметь такой опыт, поэтому для нас чрезвычайно важным было построить хаб, который будет эффективно помогать не менее чем тысяче экс-оборонцев одновременно. Строя Центр поддержки ветеранов, мы старались учесть каждую деталь - цвет стен, конструкцию мебели, отсутствие порогов, эффективные релакс-зоны. Все продумано так, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности и чтобы им было комфортно", - отметила директор поликлиники Интерпайп Татьяна Каптелова.

Сейчас в центре работают врачи-реабилитологи, психологи, психотерапевт и массажист. При необходимости к работе привлекаются другие специалисты. Для детей обустроена отдельная локация с сухим бассейном и песочным столом.

Параллельно с физическим и психологическим восстановлением компания обеспечивает ветеранам юридическое сопровождение, при необходимости подбирает новое рабочее место и предлагает программы переобучения. По внутренней статистике компании, 81% ветеранов остается работать в Интерпайп после демобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор Пинчук Ветераны
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине