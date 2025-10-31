ua en ru
Пт, 31 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі "Повернення"

Україна, П'ятниця 31 жовтня 2025 12:28
UA EN RU
У Рівному відкрили вже п’ятий центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі "Повернення" Фото: Центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі "Повернення" відкрили у Рівному (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

У Рівному розпочав роботу затишний та інклюзивний центр ментального здоров’я "ПОВЕРНЕННЯ" - для військових, ветеранів і членів їхніх родин. Це вже п’ятий осередок всеукраїнської мережі, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували задля допомоги Силам безпеки й оборони України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз.

Щороку в рівненському центрі "ПОВЕРНЕННЯ" зможуть отримувати якісну й безоплатну психологічну допомогу 4 тисячі захисників і захисниць.

До центру ментального здоров’я "ПОВЕРНЕННЯ" в Рівному можуть звертатися військові, ветерани та члени їхніх родин, які зіткнулися з наслідками психологічної травми. Фахівці центру працюють із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), тривожними й депресивними станами, адаптаційними та психосоматичними труднощами, емоційним виснаженням, панічними атаками, розладами сну тощо.

"Коли воює рідна людина - на війні перебувають двоє. Поруч із кожним захисником чи захисницею є родина, яка проходить свій шлях тривоги, очікування, а інколи, на превеликий жаль, втрат. Саме тому підтримка ментального здоров’я має охоплювати не лише військових і ветеранів, а й їхніх близьких. Відновлення - це спільний процес, і сила родини часто стає тим ґрунтом, на якому виростає віра людини в себе та в життя після війни", - Світлана Гриценко, керівниця проєкту "ПОВЕРНЕННЯ".

Проєкт "ПОВЕРНЕННЯ" демонструє успішне партнерство між приватним сектором і державою, коли благодійники створюють центри ментального здоров’я на базі державних медичних установ. Новий осередок мережі ПОВЕРНЕННЯ створено на базі одного з ключових медичних закладів Рівненщини. Коштом проєкту проведено капітальний ремонт приміщень першого поверху та облаштовано повністю безбарєрний простір - тут широкі дверні отвори, відсутні пороги, підлога вкрита медичним антиковзким лінолеумом.

Центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Рівному це чотири кабінети для індивідуальної та сімейної допомоги, кімната групової терапії, одна двомісна палата денного стаціонару з медичними електричними багатофункціональними ліжками й інклюзивним санвузлом із душем, маніпуляційний кабінет, рецепція, кімната відпочинку персоналу з гардеробом та інклюзивні санвузли, зручні для людей, які пересуваються на кріслах колісних.

Важливою складовою центру є оснащення. Тут встановлено систему психологічного розвантаження та управління стресом Shiftwave System (США), яка допомагає зменшувати рівень тривожності й напруги. У розпорядженні спеціалістів також настільні психологічні ігри, головоломки, метафоричні асоціативні карти, матеріали для арт- і звукотерапії, іграшки-антистрес, тактильні килимки й масажні м’ячі. Для команди центру облаштовано робочі місця з комп’ютерною технікою, мультимедійним проєктором та фаховою бібліотекою. Це створює умови і для якісної роботи фахівців, і для комфортного перебування пацієнтів.

У рівненському центрі ментального здоров’я, як і в інших осередках мережі "ПОВЕРНЕННЯ", з відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять лікарі-психіатри, психологи, психотерапевти, медичні сестри, а за потреби - кейс-менеджери, соціальні працівники та фахівці із супроводу ветеранів. Такий підхід забезпечує комплексну підтримку - від первинного консультування до довготривалої терапії.

"Рівненщина з перших днів війни прийняла тисячі поранених військових, їхніх родин - для багатьох цей регіон став місцем тимчасового, а для когось і нового дому. Саме тому питання ментального відновлення тут набуває особливого значення. Центр ПОВЕРНЕННЯ, як на мене, це не просто місце допомоги, а простір довіри й відновлення, де кожна людина може без страху говорити про свій досвід і почуття. За даними ВООЗ, кожен п’ятий, хто пережив досвід війни, потребує психологічної підтримки - і ми створені для того, щоб ця підтримка була доступною, своєчасною і професійною", - розповідає Алла Мирончук, завідувачка центру ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ в Рівному.

Якісне ментальне відновлення можливе лише за участю професіоналів. Тому в межах проєкту ПОВЕРНЕННЯ реалізуються освітні програми світового рівня для психологів, психіатрів і психотерапевтів та інших фахівців сфери ментального здоров’я - тренінги, воркшопи та супервізії, які дають дієві інструменти для роботи з травмами війни.

Що відомо про мережу центрів "ПОВЕРНЕННЯ"

Мережу центрів ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ заснували Віктор та Олена Пінчуки, щоб допомогти військовим, ветеранам і їхнім родинам подолати психологічні травми, отримані внаслідок російської агресії в Україні. Уже сьогодні центри мережі працюють у Дніпрі, Тернополі, Полтаві, Кропивницькому й Рівному.

На першому етапі проєкту "ПОВЕРНЕННЯ" передбачено відкриття 20−25 центрів ментального здоров’я по всій Україні. Щороку в цих центрах понад 100 тисяч людей зможуть отримувати професійну й безоплатну психологічну допомогу, відновлюючи силу, рівновагу та віру в себе.

Нагадаємо, "Інтерпайп" Віктора Пінчука продовжує системну роботу з реінтеграції ветеранів. На базі корпоративної поліклініки в Дніпрі відкрито спеціалізований Центр підтримки ветеранів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ветерани
Новини
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Буде єдиний документ: у Зеленського розкрили, як Україна, ЄС і США готують мирний план
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні