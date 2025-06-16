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В Ровно вспыхнул крупный пожар, работают десятки спасателей: что известно

Понедельник 16 июня 2025 15:00
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В Ровно вспыхнул крупный пожар, работают десятки спасателей: что известно Фото: пожар в Ровно (facebook.com/dsns.rivne)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровно загорелась кровля трехэтажного здания на улице Червония. К ликвидации огня привлечены более 40 спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Ривненской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:03. Сейчас на месте работают:

  • 9 единиц пожарной техники;
  • 45 спасателей.

Фото: пожар в Ровно (facebook.com/dsns.rivne)

Как пишет ГСЧС, ситуация находится под контролем. Жертв и пострадавших нет.

"Спасатели проводят работы по ликвидации пожара", - добавляет ведомство.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области произошел пожар на западном берегу лимана Хаджидер.

Также в конце мая в Виннице произошел пожар в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В частности недавно произошел пожар на территории ТЭЦ в Белой церкви.

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