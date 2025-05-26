В Виннице вспыхнул пожар в ТЦК: что известно

Сегодня в Виннице произошел пожар в районном ТЦК. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Пожар удалось локализовать и полностью ликвидировать к 8:10. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщили возгорание возникло примерно в 7:30. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание в электросети.

Утром 26 мая в Виннице произошел пожар в здании районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним, что 21 мая, стало известно о пожаре на территории Белоцерковской ТЭЦ.

В Белоцерковской городской территориальной общине отметили, что сегодня в 12:46 поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло на одном из объектов. На месте происшествия работают спасатели и необходимые службы.

Впоследствии стало известно, что в результате пожара на территории Белоцерковской ТЭЦ два человека погибли.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что обстоятельства гибели людей и причины возникновения пожара устанавливаются.

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