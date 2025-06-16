Огонь уничтожил заповедную зону: в Одесской области выгорела часть нацпарка (фото)

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области произошел пожар на уникальном участке степи - на западном берегу лимана Хаджидер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ведущего сотрудника нацпарка, эколога Ивана Русева в Facebook.

Что известно о пожаре в нацпарке и его последствиях

По словам эксперта, пожар в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" произошел на уникальном участке степи (на западном берегу лимана Хаджидер), где:

растут редкие степные растения;

обитает много насекомых и птиц.

Русев рассказал, что в течение некоторого времени этот участок противозаконно использовал председатель Дивизионской общины и по совместительству фермер Валентин Скалозуб.

"После проведения Службой государственной охраны национального парка инвентаризации земель, администрация нацпарка обратилась в специализированный отдел полиции с заявлением о захвате и распашке земель парка", - поделился эколог.

Тогда было открыто уголовное производство и через некоторое время указанный участок фермер оставил (хотя и не был наказан).

"И вот, несколько дней назад, после направления протокола о другом нарушении режима территории природно-заповедного фонда Валентином Скалозубом (а именно - в заповедной зоне нацпарка он с друзьями заехал на мотоциклах), на указанном степном участке нацпарка после обеда вспыхнул пожар", - сообщил Русев.

Он уточнил, что на пожар для тушения выехала пожарная машина общины и сам председатель (где сразу снял видеоролик, будто нацпарк не заботится о природе).

Сотрудник нацпарка подчеркнул: выгорел не только ранее захваченный фермером участок, но и граничащие с ним уникальные степные ассоциации на склонах лимана Хаджидер.

В результате пожара погибло много различных:

насекомых;

кладок птиц;

ящериц;

муравейников.

Последствия пожара в нацпарке (фото: facebook.com/ivan.rusev)

"Общая площадь пожара - более 5 га", - рассказал Русев.

По его словам, Служба государственной охраны нацпарка исследует обстоятельства возникновения пожара и рассчитывает ущерб, нанесенный природно-заповедному фонду.

Публикация Русева о пожаре в нацпарке (скриншот: facebook.com/ivan.rusev)