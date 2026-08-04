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ГБР расследует две версии взрывов на полигоне под Хмельницким

12:12 04.08.2026 Вт
2 мин
В результате ЧП ранены восемь военных, еще пятеро считаются пропавшими без вести
aimg Валерий Ульяненко
ГБР расследует две версии взрывов на полигоне под Хмельницким Фото: взрыв на Хмельнитчине (скриншот видео)
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Правоохранители рассматривают две основные версии взрывов боеприпасов на военном полигоне в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора и публикацию ГБР.

Предварительно правоохранители квалифицировали событие по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил обращения с оружием и опасными веществами, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.

Следователи рассматривают два ключевых сценария трагедии:

  • диверсию (преднамеренные действия);
  • нарушение правил обращения с боеприпасами непосредственно при их разгрузке.

"По состоянию на 4 августа следователи завершили осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Также допросили командование и военнослужащих, опросили пострадавших и изъяли служебную документацию, имеющую значение для расследования. Отдельно устанавливается количество сдетонировавших боеприпасов", - говорится в заявлении.

Пострадавшие и пропавшие без вести

В результате чрезвычайного происшествия ранены восемь военнослужащих. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

В то же время пятеро военных до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ситуация безопасности и ликвидация последствий

В ОГП отмечают, что в настоящее время угрозы повторных взрывов нет. Спасательные службы продолжают разминировать территории вне военного объекта и фиксируют повреждения жилых домов и имущества местных жителей.

"По завершении мер безопасности специальная комиссия должна провести детальное обследование территории полигона и оценить последствия инцидента", - отметили в Офисе генерального прокурора.

Напомним, 31 июля в Хмельницком прогремели несколько взрывов в тот момент, когда в городе не было воздушной тревоги.

Впоследствии в Силах специальных операций подтвердили, что на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией боеприпасов.

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