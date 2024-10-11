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"Закарпатский Рапунцель". В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах"

Пятница 11 октября 2024 15:38
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"Закарпатский Рапунцель". В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах" ГСЧС в Ужгороде спасала запутавшегося в кустах парня (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Ирина Костенко

В четверг, 10 октября, 19-летний парень в окрестностях Ужгорода запутался в кустах, подвернул ногу, испугался и вызвал спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.

Что случилось с парнем в Ужгороде

В ГСЧС рассказали, что в окрестностях Ужгорода произошла "запутанная" история.

"Вчера 19-летний житель областного центра решил прогуляться в микрорайоне Садовый, запутался в кустах и подвернул ногу", - уточнили спасатели.

Отмечается, что, испугавшись, юноша "позвонил по телефону во все экстренные службы, которые вспомнил".

&quot;Закарпатский Рапунцель&quot;. В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который &quot;запутался в кустах&quot;

На помощь молодому человеку отправились горные спасатели (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)

"От ГСЧС по указанным координатам прибыли местные горные спасатели. Юношу деблокировали, после чего его передали работникам экстренной медицинской помощи для осмотра", - сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.

&quot;Закарпатский Рапунцель&quot;. В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который &quot;запутался в кустах&quot;&quot;Закарпатский Рапунцель&quot;. В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который &quot;запутался в кустах&quot;

&quot;Закарпатский Рапунцель&quot;. В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который &quot;запутался в кустах&quot;

Пост пресс-службы ГСЧС и фото с места происшествия (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Реакция пользователей соцсети

Пользователи социальной сети не остались безучастными к такому событию.

Под публикацией Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook можно встретить не только осуждающие, но и несколько забавные комментарии:

  • "Запутался в кустах"
  • "Закарпатский Рапунцель"
  • "Йоой, а то как? Где фото его, запутанного в кустах? Как же надо было запутаться, чтобы не иметь возможности вылезти"

На последний комментарий отреагировали даже сами спасатели.

"Кусты не выглядели особенно фотогенично, поэтому были против фотосессии", - ответили в ГСЧС.

&quot;Закарпатский Рапунцель&quot;. В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который &quot;запутался в кустах&quot;

Некоторые из комментариев под публикацией ГСЧС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)

Напомним, ранее спасатели рассказали украинцам о новой "невидимой угрозе" и алгоритме действий, чтобы уберечь жизнь.

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