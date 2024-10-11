"Закарпатский Рапунцель". В Ужгороде ГСЧС спасала парня, который "запутался в кустах"
В четверг, 10 октября, 19-летний парень в окрестностях Ужгорода запутался в кустах, подвернул ногу, испугался и вызвал спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook.
Что случилось с парнем в Ужгороде
В ГСЧС рассказали, что в окрестностях Ужгорода произошла "запутанная" история.
"Вчера 19-летний житель областного центра решил прогуляться в микрорайоне Садовый, запутался в кустах и подвернул ногу", - уточнили спасатели.
Отмечается, что, испугавшись, юноша "позвонил по телефону во все экстренные службы, которые вспомнил".
На помощь молодому человеку отправились горные спасатели (фото: facebook.com/DsnsZakarpattya)
"От ГСЧС по указанным координатам прибыли местные горные спасатели. Юношу деблокировали, после чего его передали работникам экстренной медицинской помощи для осмотра", - сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.
Пост пресс-службы ГСЧС и фото с места происшествия (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Реакция пользователей соцсети
Пользователи социальной сети не остались безучастными к такому событию.
Под публикацией Главного управления ГСЧС Украины в Закарпатской области в Facebook можно встретить не только осуждающие, но и несколько забавные комментарии:
- "Запутался в кустах"
- "Закарпатский Рапунцель"
- "Йоой, а то как? Где фото его, запутанного в кустах? Как же надо было запутаться, чтобы не иметь возможности вылезти"
На последний комментарий отреагировали даже сами спасатели.
"Кусты не выглядели особенно фотогенично, поэтому были против фотосессии", - ответили в ГСЧС.
Некоторые из комментариев под публикацией ГСЧС (скриншот: facebook.com/DsnsZakarpattya)
Напомним, ранее спасатели рассказали украинцам о новой "невидимой угрозе" и алгоритме действий, чтобы уберечь жизнь.
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