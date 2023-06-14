НАТО на саммите подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе, - Столтенберг

Страны-члены НАТО на саммите в Вильнюсе в июле подадут четкий сигнал о готовности принять Украину в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы пошлем сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, который подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО", - сказал он.

Столтенберг также сообщил, что в настоящее время в НАТО продолжаются консультации по поводу того, какой будет формулировка саммита о будущем присоединении Украины к Альянсу.

"Консультации продолжаются. Я уверен, что мы найдем хорошее решение на этом саммите", - сказал он, дав понять, что пока союзники не согласовали позицию относительно механизма движения Украины в НАТО.

При этом союзники пришли к согласию относительно ряда ключевых позиций.

"Мы согласились, что двери НАТО открыты… Мы также согласились, что Украина станет членом Альянса", - сказал он.

Вступление Украины в НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления" по результатам саммита.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. Так, страна хочет получить гарантии безопасности от НАТО до того момента, пока она не станет полноправным членом Альянса.

США могут предложить Украине израильскую модель гарантий безопасности. В то же время, экс-глава НАТО Андерс Расмуссен считает, что некоторые страны могут принять самостоятельное решение о введении в Украину войск для помощи в войне, если четкие гарантии не будут предоставлены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.