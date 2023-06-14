США могут предложить Украине израильскую модель безопасности на саммите НАТО, - NYT

США могут предложить Украине гарантии безопасности по аналогии с Израилем, которые не предполагают присоединения к НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Times .

Саммит НАТО в Литве

В Вильнюсе НАТО представит президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд обязательств государств-членов по продолжению поставок стране оружия, боеприпасов и денег в среднесрочной перспективе - независимо от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов.

Также ожидается, что НАТО поднимет свои отношения с Украиной от Комиссии Украина-НАТО, основанной в 1997 году, к Совету Украина-НАТО, более высокому уровню взаимодействия и интеграции.

Вопрос о том, как определить будущее Украины в Альянсе, вытеснил второй вопрос - как придумать долгосрочные гарантии безопасности для Украины. Помощники президента США Джо Байдена говорят членам Конгресса, что они хотят перейти к чему-то похожему на то, что они называют "израильской моделью", предусматривающей 10-летнее обязательство по безопасности с США.

Гарантии безопасности предполагают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, возможность совместного производства.

Идея таких гарантий безопасности состоит в том, чтобы убедить Путина, что поток оружия и проведение подготовки для Украины не прекратится.

Но это не те "гарантии" безопасности, к которым стремится Зеленский. Те, кто настаивает на усилении обязательств перед Украиной, утверждают, что только членство в НАТО и защита посредством коллективной обороны могут обеспечить безопасность страны.

Позиция США

В последние 16 месяцев Байден использовал любую возможность, чтобы отметить единство НАТО в отношении Украины. При этом он пытался сохранить статус-кво, которые держался более десяти лет: туманное обещание, что Украина в конце концов присоединится к Альянсу, но без установленного графика.

Теперь среди союзников вспыхнула дискуссия, оказывающая давление на Байдена, чтобы тот поддержал гораздо более быстрый и более определенный путь к членству Украины. Для него все варианты несут значительные риски, поскольку его желание не допустить каких-либо расколов в НАТО противоречит его постоянным инструкциям его штаба "избегать Третьей мировой войны".

Многие союзники, особенно из стран, которые граничат с Россией, хотят предоставить Украине жесткие политические обязательства по членству в преддверии саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе. Некоторые хотят установить расписание и конкретные цели для подлинного членства, но только после того, как прекратится война.

Только Германия полностью встала на сторону Байдена, хотя у некоторых из других 29 союзников есть собственные тихие сомнения относительно готовности Украины полноценно присоединиться к Альянсу - и рисков того, что страны НАТО могут быть непосредственно вовлечены в конфликт с Россией в будущем.

При этом нет единого мнения о том, как укрепить обязательства перед Украиной.

Вероятно, вопрос о пути Украины к членству стал центральным во время встречи Байдена с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 13 июня. Отмечается, что Столтенберг предлагал Байдену компромиссное предложение, согласно которому НАТО соглашается, что Украине, которая испытала в боях оборудование и подготовку НАТО, не нужно будет проходить стандартный процесс для кандидатов на членство, прежде чем она сможет присоединиться.

Другие чиновники сказали, что это вызовет вопрос о том, что заменит этот процесс, включая получение гарантий того, что Украина, которая испытывает проблемы с коррупцией и находится на военном положении, не станет авторитарной.

Однако НАТО - это, прежде всего, военный альянс, и в него входят многочисленные страны с неоднозначной демократической репутацией, включая Турцию и Венгрию.

Вступление Украины в НАТО

Недавно Столтенберг отметил, что страны Альянса не готовы согласовать дату вступления Украины в разгар войны.

При этом он заявлял, что на саммите НАТО в Вильнюсе союзники выразят твердую поддержку Украине не только на словах, но и на деле, которая состоит в значительной военной поддержке.

В то же время, Зеленский отмечал, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.