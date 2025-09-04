ua en ru
В Ровенской области мужчина заявил полиции о "краже наркотиков": чем это закончилось

Четверг 04 сентября 2025 15:36
В Ровенской области мужчина заявил полиции о "краже наркотиков": чем это закончилось В Ровенской области мужчина вызвал полицию из-за "кражи наркотиков" (фото: facebook.com/rivnepolice)
Автор: Ирина Костенко

В среду, 3 сентября, патрульные полицейские в Ровенской области получили вызов о неотложной помощи. Инспекторам, которые прибыли на место происшествия, сообщили о "краже наркотических веществ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ровенской области в Facebook.

Что именно произошло в Ровенской области

Украинцам рассказали, что 3 сентября дубенские патрульные получили вызов о том, что в селе Смыга (в Дубенском районе Ровенской области) заявитель нуждается в неотложной помощи.

"Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что мужчина сообщил о краже... наркотических веществ", - поделились правоохранители.

Впоследствии полицейские установили, что:

  • никакой кражи на самом деле не было;
  • гражданин таким образом решил "пошутить".

"Его действия отвлекли патрульных от выполнения действительно важных задач и могли стоить кому-то своевременной помощи", - подчеркнули в полиции.

Какое наказание получит мужчина за свою "шутку"

Сообщается, что за заведомо ложный вызов специальных служб инспекторы составили на мужчину протокол - по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Уточняется, что сумма штрафа за такое правонарушение варьируется:

  • от 850 гривен;
  • до 3 400 гривен.

"Спеша на сообщение, которое оказывается ложным, работники экстренных служб тратят драгоценное время, а в этот момент кто-то может по-настоящему нуждаться в их помощи", - объяснили гражданам.

В Ровенской области мужчина заявил полиции о &quot;краже наркотиков&quot;: чем это закончилосьПубликация правоохранителей (скриншот: facebook.com/rivnepolice)

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Киеве на спецлинию 112 позвонила женщина и сообщила, что ей стало плохо в одном из торговых центров Соломенского района города.

В результате оказалось, что горожанка "решила проверить, как быстро приедет карета "скорой".

Кроме того, мы объясняли, при каких обстоятельствах скорая медицинская помощь к вам не поедет и почему.

Читайте также, как работает в Украине экстренная служба 112 и чем она уникальна.

