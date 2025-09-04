В Ровенской области мужчина заявил полиции о "краже наркотиков": чем это закончилось
В среду, 3 сентября, патрульные полицейские в Ровенской области получили вызов о неотложной помощи. Инспекторам, которые прибыли на место происшествия, сообщили о "краже наркотических веществ".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Ровенской области в Facebook.
Что именно произошло в Ровенской области
Украинцам рассказали, что 3 сентября дубенские патрульные получили вызов о том, что в селе Смыга (в Дубенском районе Ровенской области) заявитель нуждается в неотложной помощи.
"Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что мужчина сообщил о краже... наркотических веществ", - поделились правоохранители.
Впоследствии полицейские установили, что:
- никакой кражи на самом деле не было;
- гражданин таким образом решил "пошутить".
"Его действия отвлекли патрульных от выполнения действительно важных задач и могли стоить кому-то своевременной помощи", - подчеркнули в полиции.
Какое наказание получит мужчина за свою "шутку"
Сообщается, что за заведомо ложный вызов специальных служб инспекторы составили на мужчину протокол - по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
Уточняется, что сумма штрафа за такое правонарушение варьируется:
- от 850 гривен;
- до 3 400 гривен.
"Спеша на сообщение, которое оказывается ложным, работники экстренных служб тратят драгоценное время, а в этот момент кто-то может по-настоящему нуждаться в их помощи", - объяснили гражданам.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/rivnepolice)
