У Рівненській області чоловік заявив поліції про "крадіжку наркотиків": чим це закінчилось

Четвер 04 вересня 2025 15:36
У Рівненській області чоловік заявив поліції про "крадіжку наркотиків": чим це закінчилось У Рівненській області чоловік викликав поліцію через "крадіжку наркотиків" (фото: facebook.com/rivnepolice)
Автор: Ірина Костенко

У середу, 3 вересня, патрульні поліцейські в Рівненській області отримали виклик про невідкладну допомогу. Інспекторам, які прибули на місце події, повідомили про "крадіжку наркотичних речовин".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Рівненської області у Facebook.

Що саме сталось у Рівненській області

Українцям розповіли, що 3 вересня дубенські патрульні отримали виклик про те, що в селі Смига (в Дубенському районі Рівненської області) заявник потребує невідкладної допомоги.

"Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що чоловік повідомив про крадіжку… наркотичних речовин", - поділились правоохоронці.

Згодом поліцейські встановили, що:

  • жодної крадіжки насправді не було;
  • громадянин таким чином вирішив "пожартувати".

"Його дії відволікли патрульних від виконання дійсно важливих завдань і могли коштувати комусь своєчасної допомоги", - наголосили в поліції.

Яке покарання отримає чоловік за свій "жарт"

Повідомляється, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інспектори склали на чоловіка протокол - за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

Уточнюється, що сума штрафу за таке правопорушення варіюється:

  • від 850 гривень;
  • до 3 400 гривень.

"Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється неправдивим, працівники екстрених служб витрачають дорогоцінний час, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги", - пояснили громадянам.

У Рівненській області чоловік заявив поліції про &quot;крадіжку наркотиків&quot;: чим це закінчилосьПублікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/rivnepolice)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як у Києві на спецлінію 112 зателефонувала жінка та повідомила, що їй стало зле в одному з торгових центрів Солом'янського району міста.

У результаті виявилось, що містянка "вирішила перевірити, як швидко приїде карета "швидкої".

Крім того, ми пояснювали, за яких обставин швидка медична допомога до вас не поїде й чому.

Читайте також, як працює в Україні екстрена служба 112 і чим вона унікальна.

