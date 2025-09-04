У Рівненській області чоловік заявив поліції про "крадіжку наркотиків": чим це закінчилось

У середу, 3 вересня, патрульні поліцейські в Рівненській області отримали виклик про невідкладну допомогу. Інспекторам, які прибули на місце події, повідомили про "крадіжку наркотичних речовин".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Патрульної поліції Рівненської області у Facebook.

"Поспішаючи на повідомлення, яке виявляється неправдивим, працівники екстрених служб витрачають дорогоцінний час, а в цей момент хтось може по-справжньому потребувати їхньої допомоги", - пояснили громадянам.

Уточнюється, що сума штрафу за таке правопорушення варіюється:

Повідомляється, що за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб інспектори склали на чоловіка протокол - за статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

"Його дії відволікли патрульних від виконання дійсно важливих завдань і могли коштувати комусь своєчасної допомоги", - наголосили в поліції.

"Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що чоловік повідомив про крадіжку… наркотичних речовин", - поділились правоохоронці.

Українцям розповіли, що 3 вересня дубенські патрульні отримали виклик про те, що в селі Смига (в Дубенському районі Рівненської області) заявник потребує невідкладної допомоги.

