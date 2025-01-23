За ложный вызов "скорой" или других спецслужб украинцам грозит штраф: детали

Патрульная полиция Киева напомнила украинцам, что за заведомо неправдивое сообщение об угрозе здоровью или жизни предусмотрено наказание. За ложный вызов представителей специальных служб гражданам могут выписать штраф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.

Наказание украинцев за ложный вызов спецслужб

Гражданам напомнили, что в Украине за заведомо ложное обращение к тем или иным спецслужбам предусмотрено наказание.

В качестве примера патрульные привели ситуацию, когда на спецлинию "112" позвонила гражданка и сообщила, что ей стало плохо в одном из торговых центров Соломенского района столицы.

Медики оперативно приехали на вызов, однако обнаружили, что женщина, которая им звонила, в помощи на самом деле не нуждается.

"Горожанка добавила, что решила проверить, как быстро приедет карета "скорой", если она сделает вид, что нуждается в помощи", - рассказали правоохранители.

В связи с этим медики вызвали на место патрульных.

Представители полиции:

разъяснили гражданке, что она совершила правонарушение;

вынесли на нее постановление по статье 183 КУоАП.

Женщина решила проверить оперативность "скорой" (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Отметим, что согласно статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - "Заведомо ложный вызов специальных служб" - граждан могут наказать за ложный вызов:

бригады экстренной (скорой) медицинской помощи;

пожарно-спасательного подразделения (части);

полиции;

других аварийно-спасательных формирований.

Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 3 400 гривен).

"Теперь женщина обязана уплатить штраф - 3 400 гривен", - сообщили в полиции.

В завершение правоохранители отметили: полицейские, спасатели, медики бригад скорой помощи "на каждое ваше сообщение реагируют, как на реальную ситуацию и угрозу".

"И пока они выясняют, что информация ложная, в это же время кому-то действительно нужна их помощь", - подытожили патрульные.

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)