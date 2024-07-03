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На Ровенской таможне разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров

Фото: на таможне разоблачили схему поборов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров на Ровенской таможне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и источники.

По данным следствия, начальник одного из управлений Ровенской таможни в сговоре с другими должностными лицами ГТСУ наладил получение взяток за "помощь" компаниям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импортируемых товаров.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Андрее Николаевиче Дзюбе.

В частности, используя служебное положение, он способствовал растаможиванию импортируемых товаров на Ровенской таможне по заниженным тарифам.

Вырученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками преступной схемы.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

 

Дела разоблачены НАБУ

Напомним, что на днях украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила более 17 млн гривен "Укрзализныци".

До этого НАБУ сообщало о разоблачении схемы на Черновицкой таможне. Там были разоблачены убытки почти в 300 миллионов гривен.

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Государственная таможенная службаНАБУСАП