На Ровенской таможне разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров на Ровенской таможне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ и источники.
По данным следствия, начальник одного из управлений Ровенской таможни в сговоре с другими должностными лицами ГТСУ наладил получение взяток за "помощь" компаниям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импортируемых товаров.
Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Андрее Николаевиче Дзюбе.
В частности, используя служебное положение, он способствовал растаможиванию импортируемых товаров на Ровенской таможне по заниженным тарифам.
Вырученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками преступной схемы.
Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Напомним, что на днях украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила более 17 млн гривен "Укрзализныци".
До этого НАБУ сообщало о разоблачении схемы на Черновицкой таможне. Там были разоблачены убытки почти в 300 миллионов гривен.
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