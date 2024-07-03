На Ровенской таможне разоблачили схему поборов при ввозе импортных товаров

По данным следствия, начальник одного из управлений Ровенской таможни в сговоре с другими должностными лицами ГТСУ наладил получение взяток за "помощь" компаниям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импортируемых товаров.

Источники РБК-Украина сообщили, что речь идет об Андрее Николаевиче Дзюбе.

В частности, используя служебное положение, он способствовал растаможиванию импортируемых товаров на Ровенской таможне по заниженным тарифам.

Вырученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками преступной схемы.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.