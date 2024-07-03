На Рівненській митниці викрили схему поборів при ввезенні імпортних товарів

За даними слідства, начальник одного з управлінь Рівненської митниці у змові з іншими службовими особами ДМСУ налагодив отримання хабарів за "допомогу" компаніям в безперешкодному проходженні митного контролю під час оформлення імпортованих товарів.

Джерела РБК-Україна повідомили, що мова про Андрія Миколайовича Дзюбу.

Зокрема, використовуючи службове становище, він сприяв розмитненню імпортованих товарів на Рівненській митниці за заниженими тарифами.

Отримані кошти надалі розподілялися між усіма учасниками злочинної схеми.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. В разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.