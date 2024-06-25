Схема на 17 млн гривен. НАБУ разоблачило присвоение средств УЗ

Украинские правоохранители разоблачили организованную группу, которая присвоила более 17 млн гривен компании "Укрзализныця".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как выяснили правоохранители, в 2021 году бывший директор производственного структурного подразделения "Черкасский путевой ремонтно-механический завод" филиала "Центр ремонта и эксплуатации путевых машин" АО "Укрзализныця" создал организованную группу, в которую вошли действующие и бывшие сотрудники завода.

В течение 2021-2022 гг. он добился, чтобы заранее определенные компании избрали победителями в закупке услуг по ремонту путевых машин.

"Однако такой ремонт фактически не проводился, а члены организованной группы подделывали документы, которые свидетельствовали о якобы выполнении работ рядом предприятий с признаками фиктивности", - уточнили в НАБУ.

Таким образом ущерб для УЗ составил 17,1 млн гривен, их получила организованная группа.

О подозрении уже сообщили пятерым участникам группы, а ее руководителя задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.