На Ровенщине в результате атаки РФ поврежден гражданский объект

Отмечается, что один из работников объекта получил легкую травму. Медицинскую помощь ему оказали непосредственно на месте происшествия.

Сейчас на локации работают представители Сил безопасности и обороны, а также соответствующие службы, которые выясняют обстоятельства и масштабы повреждений.

Атака РФ на порты Одесской области 19 декабря

Напомним, накануне российские войска нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры в Одесском районе. В результате обстрела загорелись грузовики на парковочной площадке. Сначала сообщалось о семи погибших и 15 раненых, однако утром данные уточнили - количество жертв возросло.

По информации ГСЧС, вражеская атака в Одесской области унесла жизни восьми человек, еще 27 человек получили ранения. Кроме того, в Одесской области из-за многочисленных террористических ударов России по энергетической инфраструктуре объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня.