На Рівненщині внаслідок атаки РФ пошкоджено цивільний об’єкт

Ілюстративне фото: на Рівненщині внаслідок атаки РФ пошкоджено цивільний об’єкт (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на неділю, 21 грудня, завдала удару по Рівненській області. Там пошкоджено цивільний об’єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рівненську ОВА.

Зазначається, що один із працівників об’єкта зазнав легкої травми. Медичну допомогу йому надали безпосередньо на місці події.

Наразі на локації працюють представники Сил безпеки та оборони, а також відповідні служби, які з’ясовують обставини та масштаби пошкоджень.

Атака РФ на порти Одещини 19 грудня

Нагадаємо, напередодні російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами по об’єкту портової інфраструктури в Одеському районі. Внаслідок обстрілу загорілися вантажівки на паркувальному майданчику. Спочатку повідомлялося про семеро загиблих і 15 поранених, однак зранку дані уточнили - кількість жертв зросла.

За інформацією ДСНС, ворожа атака на Одещину забрала життя восьми людей, ще 27 осіб отримали поранення. Крім того, в Одеській області через численні терористичні удари Росії по енергетичній інфраструктурі оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня.

За даними Повітряних сил, у ніч з 19 на 20 грудня російські війська здійснили чергову комбіновану повітряну атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети та десятки ударних безпілотників.

