В Ровенской области спор водителей перерос в ночное преследование и убийство

В Дубенщине в результате конфликта и преследования на дороге произошла стрельба, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Правоохранители разыскали и задержали подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области в Facebook .

Инцидент произошел 14 октября около 18:30 на автодороге Киев-Чоп у АЗС в селе Зеленый Гай.

Накануне между 27-летним жителем города Ровно и 41-летним жителем Дубна возник конфликт. Стороны договорились встретиться, чтобы выяснить отношения, прибыв на место со своими знакомыми.

Во время общения спор перерос в потасовку, в ходе которой один из фигурантов повредил колесо автомобиля Volkswagen, на котором прибыли оппоненты.

Когда участники пытались покинуть место происшествия, злоумышленники начали преследовать их на BMW. Во время движения один из фигурантов открыл огонь из автоматического огнестрельного оружия в направлении Volkswagen.

В результате стрельбы 27-летний житель Ровно получил два огнестрельных ранения в спину и скончался на месте происшествия, несмотря на реанимационные мероприятия.

Руководитель полиции области ввел специальную операцию по розыску злоумышленников.

К поискам привлекли оперативников, следователей, сотрудников Дубенского РПП, управления стратегических расследований, уголовного анализа, патрульной полиции и бойцов КОРДа.

Правоохранители провели семь безотлагательных обысков, отработали 16 километров территории и восстановили маршрут передвижения стрелка с участием кинологов.

44-летний житель Дубна, который повредил колесо авто и нанес телесные повреждения товарищу погибшего, разыскали и задержали во время передвижения на автомобиле BMW.

Около четырех часов утра у села Крылов в лесополосе правоохранители задержали 41-летнего жителя Дубна, который скрывался и был непосредственным стрелком.

Оба злоумышленника задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи процессуального руководства прокуратуры осуществляют досудебное расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Решается вопрос об уведомлении фигурантов о подозрении и избрании меры пресечения.