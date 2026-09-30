В Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицы

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего, произошедшего 30 сентября на проезжей части города.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

Следствие продолжается, стражи порядка проверяют несколько версий и мотивов совершения преступления. За совершенное задержанному грозит длительный срок заключения.

Следователи полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 - умышленное убийство, ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанным оказался мужчина пенсионного возраста. На месте происшествия изъяли орудие преступления, стреляные гильзы и другие вещественные доказательства, направившиеся на экспертизу.

Правоохранители провели оперативные мероприятия, установили личность причастного и задержали его.

По данным следствия, утром 30 сентября на Люстдорфской дороге патрульные обнаружили рядом с автомобилем Chevrolet тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Напомним, что в течение сентября в Украине произошли и другие резонансные преступления с применением огнестрельного оружия.

Так, в начале сентября в столице у входа в медицинское учреждение неизвестный в упор выпустил более 20 шаров у 71-летнего директора клиники.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, а полиция объявила специальную операцию по его задержанию.

Кроме того, в середине месяца в городе Васильков Киевской области 32-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета у детской площадки.

В результате инцидента ранения получили двое местных жителей, а правоохранители задержали стрелка, которому теперь грозит до семи лет лишения свободы.