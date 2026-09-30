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В Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицы

21:10 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
В Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицы Фото: в Одессе пенсионер застрелил военного (npu.gov.ua)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего, произошедшего 30 сентября на проезжей части города.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

По данным следствия, утром 30 сентября на Люстдорфской дороге патрульные обнаружили рядом с автомобилем Chevrolet тело 50-летнего мужчины с огнестрельными ранениями.

Правоохранители провели оперативные мероприятия, установили личность причастного и задержали его.

Задержанным оказался мужчина пенсионного возраста. На месте происшествия изъяли орудие преступления, стреляные гильзы и другие вещественные доказательства, направившиеся на экспертизу.

В Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицыВ Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицыВ Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицыВ Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицыВ Одессе пенсионер застрелил военного прямо среди улицы

Следователи полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 - умышленное убийство, ст. 263 - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Следствие продолжается, стражи порядка проверяют несколько версий и мотивов совершения преступления. За совершенное задержанному грозит длительный срок заключения.

Напомним, что в течение сентября в Украине произошли и другие резонансные преступления с применением огнестрельного оружия.

Так, в начале сентября в столице у входа в медицинское учреждение неизвестный в упор выпустил более 20 шаров у 71-летнего директора клиники.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, а полиция объявила специальную операцию по его задержанию.

Кроме того, в середине месяца в городе Васильков Киевской области 32-летний мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета у детской площадки.

В результате инцидента ранения получили двое местных жителей, а правоохранители задержали стрелка, которому теперь грозит до семи лет лишения свободы.

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