Ровно и область частично обесточены из-за аварии в энергосистеме

Из-за аварии в энергосистеме без света оказались большая часть Ровно и Ровенского района. Графики почасовых отключений не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Ровнооблэнерго".

Отметим, утром начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль говорил, что в Ровно и Ровенском районе с 12:00 до 14:00 применят экстренные отключения. Чтобы стабилизировать энергосистему в регионе.

Однако перегрузки не удалось избежать. Как сообщили в "Ровнооблэнерго", из-за этого возникла аварийная ситуация и персонал делает все возможное, чтобы возобновить подачу электричества.

Большая часть областного центра и Ровенского района остаются без света с 17:00.

"Просим всех, у кого сейчас есть свет, а также после его появления, не перегружать электросети. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов", - добавили в облэнерго.

Об аварии в энергосистеме также сообщил мэр Вараша Александр Мензул. Отметим, в этом городе находится Ровенская АЭС.

"Возможны внеплановые отключения", - отметил он.