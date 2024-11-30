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Ровно и область частично обесточены из-за аварии в энергосистеме

Ровно, Суббота 30 ноября 2024 18:48
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Ровно и область частично обесточены из-за аварии в энергосистеме Фото: у жителей Ровно и области проблемы со светом из-за аварии (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Из-за аварии в энергосистеме без света оказались большая часть Ровно и Ровенского района. Графики почасовых отключений не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Ровнооблэнерго".

Отметим, утром начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль говорил, что в Ровно и Ровенском районе с 12:00 до 14:00 применят экстренные отключения. Чтобы стабилизировать энергосистему в регионе.

Однако перегрузки не удалось избежать. Как сообщили в "Ровнооблэнерго", из-за этого возникла аварийная ситуация и персонал делает все возможное, чтобы возобновить подачу электричества.

Большая часть областного центра и Ровенского района остаются без света с 17:00.

"Просим всех, у кого сейчас есть свет, а также после его появления, не перегружать электросети. Не включать одновременно несколько мощных электроприборов", - добавили в облэнерго.

Об аварии в энергосистеме также сообщил мэр Вараша Александр Мензул. Отметим, в этом городе находится Ровенская АЭС.

"Возможны внеплановые отключения", - отметил он.

Напомним, после российской комбинированной атаки 28 ноября во многих регионах Украины проблемы со светом. Тяжелая ситуация в Херсонской области, где приходится отключать участки для балансировки энергосистемы.

По состоянию на утро 30 ноября в Херсоне были запитаны более 50 объектов критической инфраструктуры и до 10 тысяч бытовых потребителей. Также известно о проблемах в Николаевской области.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, пока невозможно спрогнозировать, когда ситуация стабилизируется.

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Ровно Графики отключения света Отключения света
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