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Рівне та область частково знеструмлені через аварію в енергосистемі

Рівне, Субота 30 листопада 2024 18:48
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Рівне та область частково знеструмлені через аварію в енергосистемі Фото: у жителів Рівного та області проблеми зі світлом через аварію (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Через аварію в енергосистемі без світла виявилася більша частина Рівного та Рівненського району. Графіки погодинних вимкнень не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Рівнеобленерго".

Зазначимо, вранці начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль казав, що у Рівному та Рівненському районі з 12:00 до 14:00 застосують екстрені відключення. Щоб стабілізувати енергосистему у регіоні.

Проте навантаження не вдалося уникнути. Як повідомили у "Рівнеобленерго", через це виникла аварійна ситуація і персонал робить все можливе, щоб відновити подачу електрики.

Більшість обласного центру та Рівненського району залишаються без світла з 17:00.

"Просимо всіх, хто має зараз світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не включати одночасно кілька потужних електроприладів", - додали в обленерго.

Про аварію в енергосистемі також повідомив мер Вараша Олександр Мензул. У цьому місті знаходиться Рівненська АЕС.

"Можливі позапланові відключення", - наголосив він.

Нагадаємо, після російської комбінованої атаки 28 листопада у багатьох регіонах України проблеми зі світлом. Тяжка ситуація у Херсонській області, де доводиться відключати ділянки для балансування енергосистеми.

Станом на ранок 30 листопада у Херсоні було заживлено понад 50 об'єктів критичної інфраструктури та до 10 тисяч побутових споживачів. Також відомо про проблеми у Миколаївській області.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, поки що неможливо спрогнозувати, коли ситуація стабілізується.

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Рівне Графіки відключення світла Відключеня світла
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