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Уровень воды в Николаеве продолжает падать, - мэрия

Фото: в Николаеве падает уровень воды (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За 11 июня в акватории Николаева уровень воды упал на 8 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского головы Николаева Александра Сенкевича.

"Еще через день -8 см. На 21:00 уровень воды в акватории Николаева +61 см", - говорится в сообщении.

Повышение уровня воды в Николаеве

После подрыва кафирами Каховской ГЭС в Николаеве и области начала подниматься вода. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Снигиревской общине, где разлилась река Ингулец.

Уже к 8 июня уровень воды в области превысил исторический максимум.

  • в Николаеве уровень поднялся на 6 см от исторического максимума (фиксировали в ноябре 1981 года);
  • в селе Парутино - на 40 сантиметров выше исторического максимума (в последний раз было в 1981 году);
  • в Очакове – на 20 сантиметров выше (рекорд был в 1978 году).

Кроме того, затопило пляжи в Николаеве, Очакове и других населенных пунктах, а Кинбурнскую косу отрезало от материка.

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Николаев