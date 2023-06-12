Уровень воды в Николаеве продолжает падать, - мэрия

За 11 июня в акватории Николаева уровень воды упал на 8 см.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию городского головы Николаева Александра Сенкевича.
"Еще через день -8 см. На 21:00 уровень воды в акватории Николаева +61 см", - говорится в сообщении.
После подрыва кафирами Каховской ГЭС в Николаеве и области начала подниматься вода. Самая тяжелая ситуация наблюдается в Снигиревской общине, где разлилась река Ингулец.
Уже к 8 июня уровень воды в области превысил исторический максимум.
Кроме того, затопило пляжи в Николаеве, Очакове и других населенных пунктах, а Кинбурнскую косу отрезало от материка.
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