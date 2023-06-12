Рівень води в Миколаєві продовжує падати, - мерія

За 11 червня в акваторії Миколаєва рівень води впав на 8 см.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Ще за день -8 см. На 21:00 рівень води в акваторії Миколаєва +61 см", - йдеться у повідомленні.
Після підриву окупантами Каховської ГЕС в Миколаєві та області почала підніматись вода. Найважча ситуація спостерігається в Снігурівській громаді, де розлилась річка Інгулець.
Вже станом на 8 червня рівень води в області перевищив історичний максимум.
Крім цього, затопило пляжі у Миколаєві, Очакові та інших населених пунктах, а Кінбурнську косу відрізало від материка.
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