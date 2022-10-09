Риторика меняется. Вениславский рассказал, есть ли угроза нападения Беларуси

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя президента в Верховной Раде, члена комитета парламента по безопасности и обороне Федора Вениславского в эфире телемарафона.

Он отметил, что сейчас в непосредственной близости к границам Украины на территории Беларусь нет достаточных сил и средств, которые бы говорили о том, что угроза вторжения реальна.

Так, с начала полномасштабной войны у границ находится шесть батальонов и один сводный отряд сил специальных назначений. Вениславский отметил, что их количество не увеличивается. При этом они постоянно осуществляют демостративные манеры вдоль границ, подходят-отходят для того, чтобы сдерживать силы обороны в том районе.

"Вместе с тем, конечно, риторика меняется и несмотря на то, что Лукашенко ранее отрицал участие в войне с Украиной, сейчас он признал, что республика Беларусь принимает участие в войне против Украины. Хотя с точки зрения международного права... республика Беларусь является таким же агрессором, как и Российская Федерация", - сказал он.

Вениславский подчеркнул, что пока нет оснований говорить о том, что угроза со стороны Беларуси превратилась из потенциальной в реальную. По его мнению, в краткосрочной перспективе это вряд ли будет реализовано.

"Я думаю, что Лукашенко понимает все негативные последствия таких возможных действий со стороны республики Беларусь, и он будет их избегать, и вряд ли решится на прямое военное вторжение на территорию Украины", - добавил он.