Біатлон. Меркушина фінішувала в топ-10 на Чемпіонаті Європи: всі результати

Кращою з українок стала Анастасія Меркушина, яка припустилася всього одного промаху і фінішувла на сьомій позиції. Також в очкову зону потрапили Ольга Абрамова та Валерія Дмитренко, вони заробили по одній хвилині штрафу та зайняли 26-е та 29-е місця відповідно.

Не вдалася індивідуальну гонка у Юлії Журавок (41) та Віти Семеренко (43). Мала стартувати, але ни вийшла на старт Анна Кривонос.

Чемпіонкою Європи стала - росіянка Євгенія Буртасова. Срібло здобла представниця Молдови Стремоус, бронза у росіянки Гербулової.

Чемпіонат Європи продовжиться в п’ятницю спринтерськими гонками у чоловіків та жінок. Чоловіча гонка стартує об 11:30, а жіноча во 15:00.

Індивідуальна гонка. Жінки:

1. Євгенія Буртасова (Росія) (0+0+0+0) 44:22,9

2. Аліна Стремоус (Молдова) (1+0+0+0) +12,1

3. Наталія Гербулова (Росія) (0+0+0+0) +16,4

...

7. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+0) +1:07,6

26. Ольга Абрамова (Україна) (0+1+0+0) +3:24,5

29. Валерія Дмитренко (Україна) (1+0+0+0) +3:53,2

41. Юлія Журавок (Україна) (1+1+0+1) +4:41,8

43. Віта Семеренко (Україна) (0+2+1+0) +4:53,9

DNS. Анна Кривонос (Україна)