Ризик повернення жорсткого карантину залишається дуже реальним, - ВООЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус (flickr)

ВООЗ закликала країни до плавного ослаблення карантину

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає реальним повернення до жорсткого карантину у зв'язку з коронавірусом COVID-19. Про це на брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреїсус.

За його словами, для запобігання жорстких обмежень необхідно з обережністю підходити до ослаблення карантинних заходів, яке має відбуватися в кілька етапів.

"Ризик повернення до повного закриття залишається дуже реальним, якщо країни не будуть контролювати перехід (від карантину до нормального способу життя - ред.) дуже обережно", - сказав Гебреїсус.

Він зазначив, що найкращим захистом від пандемії є сильна і стійка система охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше ВООЗ закликала розслідувати будь-які підозрілі ранні випадки захворювань, які могли б виявитися коронавірусом COVID-19. При цьому в самій організації не виключають можливість зараження коронавірусом в різних куточках світу ще наприкінці 2019 року.

Також повідомлялося, що британські вчені вивчили зразки коронавіруса, підтвердивши його природне походження, і встановили, що він почав швидко поширюватися ще в минулому році в Європі, США.