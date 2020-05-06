Риск возвращения жесткого карантина остается очень реальным, - ВОЗ

Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВОЗ призвала страны к плавному ослаблению карантина

Всемирная организация здравоохранения считает реальным возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, для предотвращения жестких ограничений необходимо с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер, которое должно происходить в несколько этапов.

"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход (от карантина к нормальному образу жизни - ред.) очень осторожно", - сказал Гебреисус.

Он отметил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

Напомним, ранее ВОЗ призвала расследовать любые подозрительные ранние случаи заболеваний, которые могли бы оказаться коронавирусом COVID-19. При этом в самой организации не исключают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года.

Также сообщалось, что британские ученые изучили образцы коронавируса, подтвердив его природное происхождение, и установили, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, США.