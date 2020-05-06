ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Риск возвращения жесткого карантина остается очень реальным, - ВОЗ

Новости » Коронавирус     06.05.2020 - 20:22
Риск возвращения жесткого карантина остается очень реальным, - ВОЗ
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

ВОЗ призвала страны к плавному ослаблению карантина

Всемирная организация здравоохранения считает реальным возвращение к жесткому карантину в связи с коронавирусом COVID-19. Об этом на брифинге заявил глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.

По его словам, для предотвращения жестких ограничений необходимо с осторожностью подходить к ослаблению карантинных мер, которое должно происходить в несколько этапов.

"Риск возвращения к полному закрытию остается очень реальным, если страны не будут контролировать переход (от карантина к нормальному образу жизни - ред.) очень осторожно", - сказал Гебреисус.

Он отметил, что лучшей защитой от пандемии является сильная и устойчивая система здравоохранения.

Напомним, ранее ВОЗ призвала расследовать любые подозрительные ранние случаи заболеваний, которые могли бы оказаться коронавирусом COVID-19. При этом в самой организации не исключают возможность заражения коронавирусом в разных уголках мира еще в конце 2019 года.

Также сообщалось, что британские ученые изучили образцы коронавируса, подтвердив его природное происхождение, и установили, что он начал быстро распространяться еще в прошлом году в Европе, США.

Испания продлила режим чрезвычайного положения В Италии за сутки от COVID-19 вылечились рекордные 8 тыс. человек
Новости Украины ВОЗкарантинКоронавирус
News
On Top